Vi söker hemkära psykologer - Doktorse Nordic AB - Psykologjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Doktorse Nordic AB

Doktorse Nordic AB / Psykologjobb / Stockholm2020-06-11Är du legitimerad psykolog och brinner för E-hälsa? Vill du ha möjligheten att kunna jobba när och vart som passar dig? Då är det dig vi söker!Om Doktor.seVi är ett personligt och växande vårdföretag som arbetar med sjukvård både digitalt och fysiskt. Vi är med andra ord både ett vårdföretag och ett bolag inom affärsområdet Health-Tech.Våra sjuksköterskor, som möter patienter i mobilen, videosamtal och chatt, är mycket erfarna och utför en effektiv triagering. Patienterna får efter bedömning möta barnmorska, läkare eller psykolog i vår mobilapp, Doktor.se.Vi har vårt huvudkontor i Banérgatan i centrala Stockholm och har även digitala kontor i Uppsala och Vingåker. På Doktor.se finns det en gedigen erfarenhet av svensk sjukvård. Vi har drivit primärvård sedan 2009 och har djup förståelse för verksamheten.Vårt mål är att alltid ge rätt vård, på rätt plats i rätt tid.Vi gör nu en satsning på psykisk hälsa och vill då ha med dig, engagerad psykolog, som vill vara med och arbeta i och utveckla framtidens vård.2020-06-11Som psykolog på Doktor.se väljer du själv när, vart och hur mycket du vill jobba. Du kan därmed arbeta på distans och hantera patientärenden via videosamtal. Efter en första anamnes från vår digitala assistent kommer våra patienter själva kunna boka in sig i din tidbok. Du tar själv fullt ansvar för hur och när du följer upp dina patienter.Du kommer vid behov kunna delegera patienter direkt till läkare, sjuksköterska eller barnmorska på Doktor.se. Vanliga områden som vi ger psykologbehandling inom är stress, ångest, depression, sömnproblematik, relationsbesvär och missbruk.Efter din bedömning bestämmer du och patienten, om ni vill fortsätta med videosamtal efter individuellt anpassad behandlingsplan, eller om patienten kan behandlas via iKBT.Vi söker dig, som psykolog, har erfarenhet av att arbeta både brett och evidensbaserat samt önskar arbeta med digital rådgivning och behandling inom framförallt KBT.Du är ansvarsfull och initiativtagande och har lätt att kommunicera på ett tydligt och klokt sätt. Du arbetar systematiskt och proaktivt och har ett flexibelt förhållningssätt i ditt arbete.Du har stort intresse för E-hälsa och ny teknik samt brinner för att vara med och forma framtidens vård.Vi erbjuder digMöjlighet att jobba när det passar dig, dvs du bestämmer över din egen tidbokMöjlighet att arbeta på distansFlexibel arbetsbelastningStor frihet under ansvar, dvs du ansvarar själv för om och när du bokar in patienter, uppföljningar, stödsamtal etcDelaktighet och möjlighet att påverkaTydliga arbetsuppgifter och ansvarsområdenVi vill att du bidrar med:Minst 3 års erfarenhet av brett arbete som psykolog, inom framförallt primärvård, företagshälsovård och/eller psykiatriDu arbetar med KBT-inriktning, gärna erfarenhet av ACTDu arbetar evidensbaseratEngagemang och ansvarstagandeTillgänglighet med kontinuitet, dvs minst 8h/veckaRespekt och empati till kollegor och patienterPositiv energi, öppenhet och resultatStor servicekänslaDu uttrycker dig tydligt i tal och skriftIntresse eller erfarenhet av iKBTMeriterande:Erfarenhet av rådgivning för psykiatrisk/psykologisk problematik, psykologisk bedömning samt erfarenhet av att använda motiverande samtal. Det är även meriterande om du talar flertal språk.Övrig informationStart: så snart som möjligtAnställningsform: Anställning eller konsultuppdragPlats: Distansarbete (vart än i landet du befinner dig)Omfattning: Heltid/deltidLön: Enligt överenskommelseSök tjänsten genom att klicka på knappen "skicka ansökan" nedan och bifoga CV och personligt brev. För frågor, mejla HR-Generalist jill.ericson@doktor.se eller HR-Generalist Angelica Koskinen på angelica.koskinen@doktor.se Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-11-28Doktorse Nordic AB5260843