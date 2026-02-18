Vi söker fler undersköterskor till.....
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Vallentuna Visa alla undersköterskejobb i Vallentuna
2026-02-18
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Välkommen till Attendo där du kan göra skillnad Attendo Vårdbo är ett litet boende med 33 lägenheter fördelat på 4 avdelningar, 3 demens och 1 somatisk avdelning.
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen.
Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
Tjänsten är en tillsvidare tjänst med 6 månaders provanställning.
Som undersköterska är din huvuduppgift att jobba med omvårdnad av våra kunder, enklare städ och matlagning tillkommer. Du ska kunna arbeta i team men även självständigt. Vi arbetar i team med undersköterskor, sjuksköterskor, rehab, gruppchef och verksamhetschef.
Vi har nya kunder som behöver omsorg och utökar nu vårt trevliga medarbetarteam med fler undersköterskor.
Vi söker dig med undersköterskeutbildning och som har erfarenhet av omvårdnadsarbete.
Kvalifikationer och krav
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller uppvisad pågående ansökan hos socialstyrelsen
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Erfarenhet av dokumentation enl SoL
Meriterande om du tidigare haft medicindelegering
Erfarenhet av äldreomsorg
Vi ser gärna att du bor Vallentuna eller närliggande kommun då det ibland är svårt med förbindelser.
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov.
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, via samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 26-03-29 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan 29/3.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid specifika frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Gruppchef Sara Zanderholm på Sara.Zanderholm@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7255940-1848767". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Attendo Vårdbo Vallentuna (visa karta
)
186 34 VALLENTUNA Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9750113