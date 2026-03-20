Vi söker Fastighetsskötare
Skövde kommun, Fastighetsserviceavdelningen / Fastighetsskötarjobb / Skövde Visa alla fastighetsskötarjobb i Skövde
2026-03-20
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skövde kommun, Fastighetsserviceavdelningen i Skövde
I sektor service spelar du en viktig roll i att hålla vårt samhälle igång. Vi arbetar med allt från fastighetsskötsel, offentliga måltider och lokalvård till underhåll av gator, parker och ledningsnät - här bidrar du direkt till att skapa en bättre vardag för våra invånare. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar utveckling, samarbete och nytänkande. Välkommen till oss, här finns det alltid plats för fler som vill göra skillnad!
Som fastighetsskötare erbjuds du en varierad vardag där du möter många människor i ett arbete med frihet inom ramen för uppdraget. I rollen ingår du i ett nära samarbetande team med hög trivsel. Du har även ett tätt samarbete med andra branschkollegor så som exempelvis reparatörer.
Fastighetsskötarna arbetar med tekniska installationer inom kommunens fastighetsbestånd, såsom ventilation, brandskydd, reservkraft, sprinkler, värme och andra styrsystem, men även mer traditionell fastighetsskötsel och verksamhetsservice.
Våra fastigheter och verksamheter består av allt från skolor, förskolor och gruppboenden till fritidsanläggningar, vilket ger en härligt omväxlande arbetsmiljö.
Beredskapsarbete kan förekomma i tjänsten.Kvalifikationer
Som sökande har du tidigare erfarenhet som fastighetsskötare, vaktmästare, skolvaktmästare, eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig för uppdraget. Vi ser gärna att du har hantverksbakgrund eller annan praktisk arbetslivserfarenhet som är adekvat för uppdraget.
Som person bidrar du till ett gott samarbete med såväl kollegor och kunder. Du har ett lösningsinriktat förhållningssätt och god servicekänsla som du utövar i din profession gentemot kund.
God datorvana och användande av elektroniska hjälpmedel är meriterande då både dator och smartphone är viktiga arbetsredskap i det dagliga arbetet.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
ÖVRIGT
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://skovde.se/naringsliv-arbete/Jobba-hos-oss/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde kommun
(org.nr 212000-1710) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Fastighetsserviceavdelningen Kontakt
Enhetschef
Joakim Modin joakim.modin@skovde.se Jobbnummer
9808754