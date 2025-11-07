Vi söker erfarna snickare

S12 Bygg AB / Snickarjobb / Ulricehamn
2025-11-07


Publiceringsdatum
2025-11-07

Beskrivning
S12Bygg är ett snabbt växande byggföretag i en stark expansionsfas. Vi söker nu två erfarna snickare som vill vara med och bygga både vår verksamhet och sin egen framtid tillsammans med oss. Hos oss får du stor frihet under eget ansvar och möjlighet att påverka såväl ditt arbete som företagets utveckling. Anställningen inleds med sex månaders provanställning och erbjuder en unik chans att bli en nyckelperson i ett företag där din kompetens och ditt engagemang verkligen gör skillnad.

Om företaget
S12Bygg är ett ambitiöst och växande bolag med målet att bli en ledande aktör inom byggbranschen. Vi lägger stor vikt vid kvalitet, pålitlighet och långsiktiga relationer - både med kunder och medarbetare. Vår verksamhet präglas av engagemang, yrkesstolthet och en vilja att ständigt utvecklas. Nu stärker vi vårt team och söker drivna snickare som vill växa tillsammans med oss.

Om tjänsten
Som snickare hos S12Bygg får du en central roll i företagets fortsatta utveckling. Du kommer att arbeta brett inom både nyproduktion och renovering, där din erfarenhet och precision bidrar direkt till hög kvalitet i våra projekt. Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett team med höga ambitioner och stark sammanhållning.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med inledande provanställning på sex månader.

Dina arbetsuppgifter
Utföra snickeriarbeten med noggrannhet och hög yrkesstandard
Bidra med idéer och erfarenheter som utvecklar våra arbetsmetoder
Representera S12Bygg på ett professionellt och förtroendeingivande sätt

Profil
Yrkesbevis som snickare
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet inom yrket
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för egna uppgifter
Driv, engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med företaget
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort är ett krav

Vi erbjuder
Möjlighet att vara med och forma S12Byggs framtid
Frihet under eget ansvar och stort utrymme att påverka ditt arbete
Goda utvecklingsmöjligheter i ett expansivt företag
Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal

Så ansöker du
Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig.
Skicka in:
CV
Personligt brev
Referenser
Kopia på yrkesbevis

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@s12bygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
S12 Bygg AB (org.nr 559493-6162)
Reflevägen 21 (visa karta)
523 45  ULRICEHAMN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
rekryteringsansvarig
Arjan Sumiqi
arjan@s12bygg.se
0709227075

Jobbnummer
9595040

