Vi söker erfarna elektriker!
Fall Forward AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fall Forward AB i Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Elektriker för uppdrag i Stockholm
Är du en erfaren installationselektriker som söker nya utmaningar och vill arbeta i ett företag som verkligen värdesätter sina medarbetare? Då är det dig vi letar efter!
Hos Upplands El & Bemanning blir du en del av ett sammansvetsat team där kompetens, arbetsglädje och personlig utveckling står i centrum. Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa, trivas och göra skillnad.
Om tjänstenSom installationselektriker hos oss får du en varierad och stimulerande vardag. Du arbetar ute hos våra kunder runt om i Stockholm och får möjligheten att testa på olika typer av projekt - från nyproduktion och elinstallationer till felsökning, underhåll och ombyggnationer.
Vi erbjuder uppdrag i både mindre servicejobb och större entreprenader, vilket ger dig en unik chans att utvecklas och bredda din kompetens inom flera områden. Oavsett uppdrag blir du en viktig del av ett professionellt och engagerat team.
Vi söker dig som har
Minst 3 års erfarenhet som installationselektriker
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
ECY-certifikat
Flexibilitet i arbetstider - övertid kan förekomma
B-körkort är meriterande
Vem är du?
Du är driven, ansvarstagande och lösningsorienterad, med en passion för el och teknik. Du arbetar självständigt men trivs också i team, och du är inte rädd för att ta egna initiativ. Att bygga goda relationer med kollegor och kunder kommer naturligt för dig.
Vi tror att du:
Har en positiv inställning och gillar att ta dig an nya utmaningar
Är social och kommunikativ
Vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till teamets framgång
Vi erbjuder dig Trygg anställning med bra villkor och marknadsmässig lön
Kompetensutveckling och fortlöpande utbildningar
Tillgång till spännande projekt inom olika områden
En inspirerande och trivsam arbetsmiljö
Teambuilding, sociala aktiviteter och AW:s - vi tror på att ha kul tillsammans!
Om oss
Upplands El & Bemanning är specialiserade på att leverera kompetenta elektriker och tekniker till kunder i elbranschen. Med vår branschkunskap, starka nätverk och ett personligt engagemang är vi en pålitlig partner för både kunder och konsulter.
Vår styrka ligger i närheten till både medarbetare och kunder - där kvalitet, engagemang och pålitlighet genomsyrar allt vi gör.
Ansök idag!Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande och ser fram emot att få veta mer om dig!
Har du frågor? Tveka inte att höra av dig!
Nadia Ouahchi, +46 760375122 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fall Forward AB
(org.nr 559372-0500), https://www.upplandselektriker.se/ Arbetsplats
Upplands el & Bemanning Jobbnummer
9556963