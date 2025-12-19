Vi söker en vikarierande markförvaltare!
På Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar engagerade medarbetare som tillsammans vill skapa, bevara och utveckla ett långsiktigt attraktivt Borlänge att bo, besöka och verka i. Här finns en stark vilja att utvecklas och utmanas, både i våra uppdrag och som individer.
Vi strävar efter en positiv och prestigelös kultur där det är lätt att lyfta frågor och få stöd. Vi delar kunskap, samarbetar nära och driver ett strukturerat förbättringsarbete. För oss är det också viktigt att värna om balansen mellan arbete och fritid - vi vill vara en modern och hållbar arbetsplats där du trivs både i vardagen och i utvecklingen.
Mark- och exploateringsenheten är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen och ansvarar för kommunens markinnehav, exploateringsprojekt samt natur- och friluftsliv. Borlänge kommuns totala markinnehav omfattar ca 5000 hektar, varav ca 1900 hektar utgörs av produktiv skogsmark, resten av jordbruksmark och övrig mark. Vi arbetar både strategiskt och operativt med att utveckla och ta hand om Borlänges markresurser, från tätortsnära skog till reservat och friluftsanläggningar. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv och långsiktigt hållbar markanvändning.
Du kommer att representera kommunen som markägare där tyngdpunkten ligger på kommunens markupplåtelser, vilket framför allt innefattar att hantera alla kommunens arrenden och nyttjanderätter. Arbetet innefattar helheten kring våra arrende- och nyttjanderättsavtal, från tecknande av nya avtal till förvaltning av befintliga avtal. I detta ingår även att administrera upplåtelser av våra jakt- och fiskerätter.
En stor del av arbetet innefattar också att ta emot och hantera inkommande ärenden från allmänheten som berör kommunens mark. Du kommer därutöver att arbeta med att planera och upphandla skötsel- och upprustningsåtgärder på kommunens mark. Du kan även komma att representera kommunen gentemot andra förvaltningar, bolag och myndigheter samt de samfälligheter och ekonomiska föreningar där vi är medlemmar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lämplig eftergymnasial utbildning inom lantmäteri eller samhällsbyggnad, alternativt utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har yrkesmässig erfarenhet av arbete med arrenden och andra typer av markupplåtelser. Du behöver kunna behärska det svenska språket på en mycket bra nivå både verbalt och skriftligt. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du erfarenhet av att jobba med liknande frågor inom kommunal verksamhet.
Vi söker dig som är problemlösande med förmågan att analysera situationer och förutse problem samtidigt som du snabbt tar in ny kunskap och använder dina erfarenheter på ett flexibelt sätt. Du förstår verksamhetsstrategier och prioriteringar samt tillämpar kunskapen för att uppnå mål. Du är duktig på att planera ditt arbete genom att ta fram kort- och långsiktiga planer som är övergripande och realistiska. Du är relationsbyggande och skapar samarbeten med andra för att bygga nya relationer eller stärka befintliga. Du är även en god kommunikatör och förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.
