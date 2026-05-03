Vi söker en varm och trygg assistent!
2026-05-03
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten.
Om arbetet innebär insatser åt personer över 18 år krävs att du uppvisar ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Om arbetet innebär insatser åt barn krävs att du lämnar in ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, som sparas hos oss i 2 år, i enlighet med gällande lagstiftningar.
Vi söker nu en öppen, glad och positiv assistent till en 20-åring tjej i Kävlinge. Här blir du en del av en liten och engagerad arbetsgrupp av viktiga personer som ser till att tjejen kan leva ett aktivt, glädjefyllt och meningsfullt liv.
Du som söker ska vara tjej/kvinna. Tidigare erfarenhet inom personlig assistans, skola/förskola eller annat arbete med barn/ungdomar är meriterande men inget krav. Hos oss får du gå introduktion och genomgångar på plats tills du känner dig trygg med arbetet. Tjejen har dubbelassistans, så du jobbar aldrig ensam utan har stöd av kollega eller stödassistent/stödpedagog då tjejen ev. kommer att gå på dagligverksamhet. Det innebär att din arbetsplats ev. kommer att vara förlagd på dagligverksamhet till hösten men fokus är på vår tjej.
Vi söker en varm och trygg assistent som börjar hos oss i augusti. Tjänsten är ett vikariat motsvarande ca 80% och det finns goda chanser att den övergår till en tillsvidare tjänst längre fram. Arbetspass förekommer under vardagar (dagtid/kväll) och varannan helg. Som assistent innefattar dina arbetsuppgifter allt från personlig hygien och omvårdnad till kommunikation, träning och aktivitet.
Familjen bor på gångavstånd från Kävlinges tågstation, kollektiv pendling är således inga problem!
Nedan kommer lite kort information från tjejen:
Jag är en glad tjej på 20 år som bor tillsammans med min familj i Kävlinge. Jag söker dig som är trygg, varm och hänsynstagande. Hos mig får du möjlighet att verkligen göra skillnad och bidra till att jag utvecklas så mycket som möjligt!
Du behöver känna dig bekväm i vattnet och ett krav är att du ska vara simkunnig eftersom att bada är ett av mina största intressen! Därtill älskar jag ridning så du bör av den enkla anledning inte heller vara rädd för hästar.
På vardagarna är det fullt upp med både, ridning, bad, musikterapi och träning. Uppskattar att vara utomhus och mina dagliga promenader.
Under helger och lov gillar jag att hitta på roliga aktiviteter och gärna åka iväg på utflykter. Som assistent har du inflytande i min vardag och hjälper mig att ha ett aktivt liv vilket jag verkligen uppskattar. Musik är min passion, älskar att lyssna på musik och jag har flera olika instrument. Du behöver inte vara musikkunnig men du får gärna gilla att skoja och sjunga med mig.
Jag är väldigt nyfiken av mig och gillar när det händer saker, hos mig får du det inte långtråkigt!
Vi uppskattar om du är flexibel och har god arbetsmoral. I min assistansgrupp hjälps de åt och det är viktigt med att ge och ta. Vi är ett härligt och roligt gäng som skapar många roliga ( och oförglömliga) minnen ihop!
Det viktigaste som såklart kommer avgöra är att personkemin mellan dig och mig stämmer!
Krav: rökfri, simkunnig och ej rädd för hästar.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
(org.nr 559281-3777)
232 52 ÅKARP Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Sylvia Holmqvist sylvia@ksjab.se 0737064994
9887534