Vi söker en Upphandlingsstrateg
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (Nsr) / Inköpar- och marknadsjobb / Helsingborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Helsingborg
2025-09-23
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordvästra Skånes Renhållnings AB (Nsr) i Helsingborg
Om NSR
I strävan mot ett hållbart samhälle där avfall minimeras, samlar vi in regionens restmaterial och förädlar till värdefulla resurser. Detta gör vi i samverkan med målet att morgondagens lösningar ska vara bättre än dagens.
NSR - Nordvästra Skånes Renhållnings AB - ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt cirka 270 000 invånare, för vilka NSR har det kommunala renhållningsansvaret. Bolaget finns på många platser i nordvästra Skåne - från återvinningscentraler till återvinningsanläggning, åkeri och huvudkontor. Inklusive partners i industriparken arbetar drygt 300 engagerade medarbetare för ett mer hållbart samhälle. Läs mer på www.nsr.se
Om rollen
Som Upphandlingsstrateg får du en nyckelroll i att säkerställa att våra upphandlingar och inköp genomförs affärsmässigt, lagenligt och med största fokus på hållbarhet. Du kommer att arbeta nära verksamheten, analysera behov, utforma inköp- och upphandlingsstrategier samt samverka med en mängd olika aktörer.
I rollen ingår bland annat att:
Driva och utveckla strategier för upphandling och inköp.
Leda och stötta verksamheten i komplexa upphandlingar enligt LOU, men även mindre inköp och direktupphandlingar.
Säkerställa att våra upphandlingar främjar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Systematisk uppföljning av leverantörer och avtal för att maximera nytta och minska risk.
Omvärldsbevaka och bidra med expertkunskap inom upphandlingsområdet.
Bibehålla ordning och reda i upphandlingsdokumentationen
Förutsättningar för att lyckas i rollen
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk examen inom exempelvis juridik, ekonomi, statsvetenskap.
Flera års erfarenhet av strategiskt upphandlingsarbete, gärna i offentlig sektor.
Mycket god kunskap om LOU och offentlig affärsetik.
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och resultatinriktat.
God kommunikativ förmåga och lätt för att skapa och bibehålla förtroendefulla relationer.
Erfarenhet från Mercell TendSign-systemet
Erfarenhet inom tekniska områden, miljö eller energi är meriterande.
Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning under 6 månader.
Tjänstgöringsgrad: 100%.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Placering: NSR:s huvudkontor i Helsingborg. Publiceringsdatum2025-09-23Så ansöker du
Ansökan till tjänsten sker genom vår karriärsida som nås via hemsidan www.nsr.se.
Urval sker löpande, sök därför tjänsten så snart som möjligt men senast 2025-10-06.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Thomas Falkstrand, thomas.falkstrand@nsr.se
eller 042-4003620.
Unionens representant: Lennart Jensen lennart.jensen@nsr.se
Akademikernas representant: Lotta Lewis Jonsson: lotta.lewis-jonsson@nsr.se
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av företag med erbjudanden om hjälp med kompetensförsörjning, annonsering och rekrytering.
NSR strävar efter mångfald i vår verksamhet och att bygga en organisation med olika kompetenser och bakgrunder. Våra förhållningssätt, Samverkan, Miljöengagemang och Framåtanda har vi som ledstjärna och de stödjer oss i vårt dagliga arbete samt vägleder oss till beteenden som leder till framgång. Om detta tilltalar dig, tror vi att du kommer trivas och utvecklas hos oss!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordvästra Skånes Renhållnings AB (Nsr)
(org.nr 556217-4580), http://www.nsr.se Arbetsplats
NSR AB Jobbnummer
9522225