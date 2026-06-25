Vi söker en Underhållsmekaniker
Tielman Sweden Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2026-06-25
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Vill du vara med och säkerställa en stabil och effektiv produktion i en industrimiljö i centrala Linköping? Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad underhållsmekaniker som vill bli en viktig del av vårt underhållsteam.
Som underhållsmekaniker har du en central roll i att säkerställa hög driftsäkerhet och tillgänglighet i vår produktionsutrustning. Rollen innebär ett nära samarbete med produktionen där du bidrar till att förebygga driftstopp, förbättra anläggningens effektivitet och skapa en säker och väl fungerande arbetsmiljö.
Du blir en del av ett team som arbetar aktivt med förbättringsarbete och daglig styrning, där säkerhet, kvalitet och samarbete står i fokus. I den här rollen kommer du dessutom att vara underhållsgruppens specialist inom felsökning. Du förväntas ta en ledande roll i att identifiera, analysera och lösa komplexa tekniska problem samt bidra med din expertis för att utveckla arbetssätt och stärka gruppens samlade kompetens inom området. Du blir teamets självklara expert inom felsökning och förväntas driva arbetet med rotorsaksanalyser och långsiktiga lösningar för att minimera driftstopp och öka anläggningens driftsäkerhet.
I rollen som underhållsmekaniker kommer du bland annat att
• Utföra förebyggande och avhjälpande mekaniskt underhåll på produktionsutrustning.
• Felsöka, reparera och optimera produktionsutrustning och tekniska system.
• Genomföra verktygsbyten samt ställa och trimma in maskiner.
• Delta i dagliga styrningar och aktivt bidra till förbättringsarbete.
• Dokumentera utfört arbete i underhållssystemet Mainter.
• Arbeta enligt gällande säkerhetsföreskrifter och rutiner.
• Bidra till ordning och reda samt utvecklingen av 5S-arbetet.
• Genomföra rotorsaksanalyser och driva långsiktiga förbättringsåtgärder för att förebygga återkommande driftstörningar.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av mekaniskt underhåll inom industri eller produktion och som trivs i en verksamhet med högt tempo och stort eget ansvar.
Du har gymnasial utbildning inom industri, mekanik, el, underhåll eller motsvarande samt gedigen erfarenhet av mekaniskt underhåll i industriell verksamhet. Du har mycket god förmåga att felsöka och åtgärda problem i produktionsutrustning och känner dig trygg i att analysera komplexa tekniska problem och hitta långsiktigt hållbara lösningar.
Vidare har du erfarenhet av att arbeta i underhållssystem och är van att dokumentera och följa upp utfört arbete. För att lyckas i rollen har du grundläggande kunskaper inom el, felsökning och installation samt god förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar. Du är även en van datoranvändare och behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Som person är du lösningsorienterad, analytisk och initiativtagande. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att samarbeta med både kollegor och produktion. Du är flexibel och drivs av att hitta grundorsaker till problem och skapa långsiktiga förbättringar som bidrar till en stabil och effektiv verksamhet.
Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom underhållsteknik, produktionsteknik, el eller mekanik. Har du dessutom erfarenhet av PLC, hydraulik, svetsning eller maskinbearbetning ser vi det som en stor fördel. Vi värdesätter även erfarenhet av LEAN, TPM, 5S eller annat strukturerat förbättringsarbete. Innehar du truck- och traverskort samt certifikat för Heta arbeten är även detta meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss arbetar du i team tillsammans med övriga medarbetare inom vår teknikorganisation. Vi har en prestigelös kultur där vi stöttar varandra, är engagerade och arbetar målinriktat mot gemensamma mål. Vi värdesätter arbetsglädje och gemenskap och erbjuder därför både gemensamma aktiviteter och återkommande företagsevent.
Som medarbetare hos oss erbjuds du bland annat arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, tillgång till eget gym, fri parkering samt kollektivavtal inom förpackningsindustrin.
Information och ansökan
Låter det intressant? Skicka din ansökan till ansokan@tielman.com
Ansökan ska innehålla: CV, personligt brev där du motiverar varför du är rätt person för rollen samt löneanspråk. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vid frågor, vänligen kontakta
• Drift -och utvecklingansvarig Martin Westergren, martin.westergren@tielman.com
, 072-467 95 85. Semester vecka 29-31, åter vecka 32.
• HR Cassandra Carlsson, cassandra.carlsson@tielman.com
, 073-271 00 91. Semester vecka 27, 29-32, åter vecka 33. Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Tielman Sweden AB är ett familjeägt företag i stark tillväxt och ingår i Tielman Group, med verksamheter i Sverige och Kanada. Företaget tillverkar pappersformar för bageri- och livsmedelsindustrin samt till grossister och detaljhandel.
Våra kunder finns över hela världen med huvudsakligt fokus på Europa och Nordamerika. Efterfrågan på våra miljövänliga produkter ökar och bolaget har en stark tillväxtpotential.
Tielman Group har idag cirka 110 medarbetare, varav cirka två tredjedelar arbetar vid huvudfabriken i Linköping, där produktion bedrivits sedan 1931. I Kanada påbörjades tillverkningen 2014 och ett nära samarbete mellan bolagen sker kontinuerligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: ansokan@tielman.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Underhållsmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tielman Sweden Aktiebolag
(org.nr 556463-7667), https://www.tielman.com
Alkagatan 2 (visa karta
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582 77 LINKÖPING Arbetsplats
Tielman Sweden AB Kontakt
Drift -och utvecklingsansvarig
Martin Westergren martin.westergren@tielman.com 072-467 95 85 Jobbnummer
9979470