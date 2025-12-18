Vi söker en UI-designer!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Följ med vår kund på en spännande resa där du får vara en nyckelspelare i utvecklingen av deras nya plattform. Här har du chansen att forma användarupplevelser och bidra till en innovativ framtid.
OM TJÄNSTEN
Som UI-designer kommer du att ha en central roll i att omsätta koncept till konkreta och användarvänliga gränssnitt för vår kunds nya produkter. Du kommer att arbeta fokuserat med produktion i Figma, säkerställa konsistens med designsystem och underlätta smidig utveckling genom noggrann dokumentation och dialog med utvecklingsteamet.
Du erbjuds
Vi erbjuder en unik möjlighet att arbeta nära erfarna kollegor i ett innovativt projekt med stor inverkan. Du får chansen att utvecklas inom UI-design och bidra till en produkt som verkligen gör skillnad.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att designa och implementera intuitiva användargränssnitt, säkerställa konsekvens med befintliga designsystem samt underlätta utvecklingsprocessen genom tydlig kommunikation och dokumentation.
• Designa och implementera användargränssnitt i Figma, med utgångspunkt i vårt befintliga designsystem.
• Föra kontinuerlig dialog med produktdesigner och produktägare angående funktionalitet och användarbehov.
• Delta i möten för att samla in användarkrav och bidra till nya funktioner.
• Dokumentera noggrant komponentanvändning, regler, edge cases och handoff-notes i verktyg som Figma, Notion och Jira.
• Ansvara för smidiga överlämningar av design till utvecklare.
• Bidra till förvaltningen av designsystemet och utveckla nya flöden enligt gällande standarder.
VI SÖKER DIG SOM
• Minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet som UI-designer med god kunskap i Figma.
• God förmåga att arbeta självständigt och följa riktlinjer från en senior produktdesigner.
• God kommunikationsförmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift.
• Erfarenhet av att dokumentera arbete och hantera ärenden i system som Jira eller Notion.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att bidra till och förvalta designsystem.
• Förmåga att ta fram användarflöden och följa designstandarder.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Estetisk
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116387". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9651174