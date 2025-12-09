Vi söker en Teknisk koordinator
Automations Partner i Helsingborg AB / Maskiningenjörsjobb / Helsingborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Helsingborg
2025-12-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Automations Partner i Helsingborg AB i Helsingborg
Är du den som får teknik, människor och planering att gå i takt?
• Vi söker en Teknisk koordinator som vill hålla ihop trådarna i våra serviceuppdrag - och bidra till att våra automationslösningar fortsätter leverera precision i världsklass.
På AutomationsPartner blir du en del av ett växande teknikföretag som utvecklar avancerade automationslösningar till några av världens ledande Life Science- och medicinteknikkunder. Nu söker en Teknisk koordinator till vår Eftermarknadsavdelning, som bidrar till att våra maskiner fortsätter leverera hög kvalitet och tillgänglighet hos kund.
Bli del av ett engagerat team där kvalitet, affärsmannaskap och innovation står i fokus. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och arbetar med hållbarhet i linje med Ecovadis och SBTi. Våra kunder uppskattar oss för vår kompetens, leveranssäkerhet och innovationsförmåga - något som avspeglas i våra höga kundbetyg!
Läs mer på www.automationspartner.se
Rollen - Teknisk koordinator-Eftermarknadsavdelningen
Som Teknisk koordinator blir du navet i våra serviceuppdrag. Du planerar, samordnar och följer upp allt som krävs för att våra serviceleveranser ska ske enligt plan.
Du koordinerar även mindre ombyggnadsprojekt, där du fungerar som den tekniska länken mellan kund, inköp, konstruktion, tillverkning och andra interna funktioner - och ser till att information, material och resurser är på plats i rätt tid.
Som Teknisk koordinator hos oss kommer du att
Planera och koordinera serviceuppdrag tillsammans med Eftermarknadschef och servicetekniker.
Säkerställa att rätt dokumentation, ritningar och underlag finns tillgängliga.
Följa upp leveranser, material och kvalitet för varje uppdrag.
Kommunicera status och avvikelser till kund och internt.
Bidra med tekniskt och administrativt stöd vid offertarbete, tidsplanering och fakturering.
Driva uppföljning och förbättring av processer och arbetssätt.
Rollen är både administrativ och tekniskt koordinerande - du är inte specialist, men har förmågan att förstå teknik och hålla ihop många trådar samtidigt.
Vi kan erbjuda
• En modern arbetsmiljö i hjärtat av Medicon Valley
• Nära samarbete mellan avdelningarna - allt finns på plats här: konstruktion, tillverkning och montage
• Möjlighet att arbeta med unika maskinprojekt för kunder över hela världen
• En familjär och inkluderande arbetsplats där alla uppskattas för den de är
• Passionerade kollegor som firar framgångar tillsammans
• En företagskultur präglad av engagemang, samarbete och långsiktighet
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter i en växande organisation
• Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
• Generöst friskvårdsbidrag, trivselhöjande aktiviteter och kollektivavtal som ger trygghet
Vi söker dig
som är strukturerad, kommunikativ och trivs i en roll där samarbete är avgörande.
Du har god teknisk förståelse, troligen inom mekanik, automation eller närliggande områden.
Du har:
• Teknisk utbildning på gymnasie- eller eftergymnasial nivå, eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av planering, koordinering eller teknisk administration gärna inom serviceyrke.
• Förmåga att tolka ritningar och tekniska dokument.
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
• B-körkort och viss reseberedskap.
• Erfarenhet av affärs- eller ERP-system, t.ex. Monitor, är meriterande.
Som person är du noggrann, engagerad och lösningsorienterad. Du har lätt att skapa struktur, trivs med att arbeta mot flera parallella projekt och gillar att bidra till förbättringar i både flöden och rutiner.
Vi är AutomationsPartner, ett innovativt företag som samarbetar med världsledande bolag inom medicinteknik. Vi utvecklar skräddarsydda lösningar med hög precision - och med fokus på långsiktiga kundrelationer.
Hos oss är varje dag en chans att skapa något hållbart - för våra kunder, vår personal och samhället.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av AutomationsPartner- där innovation, engagemang och kvalitet driver oss framåt!
Läs mer om oss på www.automationspartner.se
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Skicka din ansökan i form av CV och personligt brev till work@automationspartner.se
.
Frågor om tjänsten besvaras av vår Eftermarknadschef, Fredrik Sjöstrand 042-499 79 84 eller HR-ansvarig Susanna Ottosson, 042-456 90 01
Denna rekrytering hanteras av AutomationsPartner.
Vi undanber oss därför kontakt från externa rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: work@automationspartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Automations Partner i Helsingborg AB
(org.nr 556439-1323), http://automationspartner.se
Kastellgatan 4 (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Automationspartner Jobbnummer
9636476