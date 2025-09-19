Vi söker en senior IT-tekniker!
Vill du bidra med teknisk kompetens och ett trevligt kundbemötande har vi en passande tjänst för dig! Vår kund söker nu en ny IT-tekniker som kommer arbeta kundnära i tekniska miljöer och hjälpa deras kunder att hitta smarta lösningar. Välkommen med din ansökan redan idag - vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett IT-företag som arbetar med helhetsansvar för sina kunders IT-funktioner, infrastruktur och säkerhet. Det vill säga support, drift och förebyggande arbete av såväl verksamhetskritiska system och applikationer, nätverk och datakommunikation, men också det digitala skyddet mot intrång och virus.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att arbeta med kunders IT-miljöer - på distans och på plats hos kund. Det krävs därför en person som trivs i en roll där teknisk kompetens, service och samarbete står i centrum. Du kommer att ha en varierande vardag där du ibland jobbar tillsammans med kollegor i projekt och ibland tillsammans eller självständigt i drift, felsökning och support. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Konfiguration, installation och drift av Windows-servrar och virtualiseringsmiljöer (VMware)
• Konfiguration, installation och drift av nätverksinfrastruktur: brandväggar, switchar och trådlösa nätverk
• Konfiguration och installation av 3:e parts-applikationer (t.ex. Visma, Hogia, Winserv) på server, inklusive fjärråtkomst/RemoteApp-lösning
• Avancerad felsökning och åtgärd
• Stödja kollegor i konfiguration, installation och felsökning
• Rådgivning till kund gällande IT-säkerhet och förbättringar i IT-miljö
VI SÖKER DIG SOM
• Har flera års erfarenhet av Microsoft Windows Server och VMware
• Har erfarenhet av att installera och konfigurera affärsapplikationer
• God förståelse för nätverk, inklusive brandväggar (gärna FortiNet eller Clavister), switchar (HPE/Aruba eller FortiNet) och WiFi
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet som Global Admin i Microsoft 365 (säkerhetsinställningar, conditional access, Exchange)
• Kunskap inom HPE Storage och drift av lagringsmiljöer
• Erfarenhet av att hantera hela VMware-miljöer (server och storage)
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
