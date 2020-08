Vi söker en proaktiv Executive Assistant/VD Assistent - New Life Assistans AB - Receptionistjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos New Life Assistans AB

New Life Assistans AB / Receptionistjobb / Stockholm2020-08-26Vi söker en Executive Assistant som ska ansvara för att stötta vår VD och grundare på New Life Assistans AB samt fungera som ett extra stöd till våra andra sociala projekt och övriga dotterbolag leds av vår VD.I rollen som Executive Assistant fungerar du som stöd till bolagets VD. Du planerar och koordinerar mötesbokningar, resor, kalendrar och agendor, skriver material och olika former av mötesunderlag och presentationer. Kommer ha daglig kontakt med både ledning och styrelse.2020-08-26Administrativ support till VD, ledningsgruppen samt kontinuerligt bistå VD i det dagliga arbetet inom en rad områden och projektledning.Medverka till att kallelser och dagordningar utformas och sänds utTa fram och sammanställa material inför möten, konferenser etc.Producera styrelsematerial för utskick samt till ledningsgruppUtforma presentationer i XL/PowerpointProtokoll och mötesdokumentationBoka resor, möten och konferenserVi ser att vår Executive Assistant är en oumbärlig och serviceinriktad person med ett proaktivt förhållningssätt som bidrar till ett bra teamwork, kommunikation och samarbete i ledningsgruppen och för affärsområdet i stort. Du har erfarenhet av självständigt ansvar och skicklighet när det gäller prioritering av ett brett spektrum av administrativa frågor. Det gör du på ett effektivt sätt med hög integritet.Vi ser att du har minst en gymnasieutbildning och gärna påbyggnadsutbildning på universitet. Vidare har du 1-3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, med fördel från ett större bolag. Du är van vid att arbeta med presentationer och är en skicklig användare av Excel, PowerPoint, SharePoint och Office 365.Vi vill att du är organiserad, strukturerad och har en utmärkt språklig förmåga i engelska och svenska i tal och skrift. Meriterande är om du förstår arabiska i tal och skrift. Koncernspråket är svenska. Tongivande vid urvalet är ett personligt engagemang och vilja att utvecklas i rollen och med arbetsuppgifterna.Tidigare erfarenhet som VD-assistent, eller arbete med liknande arbetsuppgifter.Behärskar affärsspråk i såväl svenska som engelska (arabiska är meriterande).Goda kunskaper i Office-paketetFörmåga att arbeta strukturerat och effektivt med hög kvalitet, i högt tempo.Positiv, flexibel och initiativtagande.För att passa in i vårt trevliga och positiva team kommer det ställas stor vikt vid att man är delaktig, och vill bidra till att upprätthålla god arbetsmiljö.Vi erbjuderKonkurrenskraftig lön och arbetsvillkorDu kommer ha varierande och intressanta arbetsdagarKontinuerlig utbildningFriskvård och pensionTillsvidareanställning, inklusive 6 månaders provanställningFörutom detta har företaget olika aktiviteter som genererar en familjär atmosfärVarmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer om tjänsten!Sista dag att ansöka är 2020-12-31New Life Assistans ABByängsgränd 1412040 Enskede5334547