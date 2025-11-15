Vi söker en on-site supporttekniker!
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-11-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hos vår kund blir du en del av ett innovativt och dynamiskt videospelsföretag där kreativitet och samarbete står i centrum. Här får du chansen att ta ägandeskap över IT-supporten och vara spindeln i nätet för en dynamisk organisation i utveckling.
OM TJÄNSTEN
Som supporttekniker hos vår kund inom videospelsutveckling får du ta stort ägandeskap för att säkerställa smidig drift och support för organisationen. Du kommer att vara spindeln i nätet för all IT-relaterad service, från ärendehantering till användarkommunikation. Rollen innebär ett stort eget ansvar och möjlighet att påverka kunds IT-miljö positivt.
Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader, med goda chanser till förlängning.
Du erbjuds
• Vi erbjuder dig en spännande roll med stora möjligheter till professionell utveckling.
• Erfarenhet från ett spännande bolag med kreativ arbetsmiljö och bra teamkänsla.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-15Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att vara nyckeln till en välfungerande IT-miljö, där du hanterar supportärenden, administrerar system och säkerställer en hög servicenivå för alla medarbetare. Du får möjlighet att ta eget ansvar och bidra till en positiv användarupplevelse.
• Hantera nätverkskonfigurationer och anslutningar.
• Användarhantering i Slack och Google Workspace.
• Installation och felsökning av mjukvara samt hårdvara.
• Skapa och uppdatera processguider.
• Kommunicera ut information om nya processer till organisationen.
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare arbetslivserfarenhet i rollen som supporttekniker eller motsvarande.
• God förståelse för Windows-infrastruktur och klienthantering.
• God förståelse för nätverk.
• Erfarenhet av installation av mjukvara och beställning av hårdvara.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• Stark kommunikationsförmåga och serviceinriktning.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet som teamledare inom IT-support.
• Kunskap om Jira och ITIL-ramverket.
• Erfarenhet av Entra och Intune.
• Intresse för spel.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
our client Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115756". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9606519