Vi söker en kock!
2026-01-16
Nature Resort Tiveden - mitt i den svenska naturen
Till vårt småskaliga Nature Resort Tiveden söker vi en självständig kock som tycker om att laga god mat, hålla ordning och gärna är med och utvecklar menyn.
Drömmer du om att arbeta på en lugn, naturnära plats där det finns tid och utrymme för matlagning med omtanke? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vad kommer du att göra?
Laga mat till våra restaurang- och resortgäster
Under högsäsongen lagar du varje kväll en 3-rätters middag exklusivt för våra resortgäster
Under lågsäsongen lagar du mat både för resortgäster och externa gäster, med en mindre och varierad meny
Vara med och ta fram nya rätter och menyer
Se till att köket är rent, organiserat och fungerar som det ska
När arbetar du?
Högsäsong (maj - september): 5 dagar per vecka, kl. 15:00-21:00
Lågsäsong (oktober - april): 2 dagar per vecka, kl. 15:00-21:00
Vem söker vi?
Du har en restaurang- eller köksinriktad utbildning
Du kan arbeta självständigt i köket
Du gillar kvalitet, men också enkelhet
Du är flexibel, ansvarsfull och trevlig att jobba med
Du har god kunskap om hygien och livsmedelssäkerhet
Vad erbjuder vi?
En unik arbetsplats mitt i naturen
Stor frihet och utrymme för egna idéer
Ett litet och engagerat team
Marknadsmässig lön, antingen per timme eller som ett fast månadsbelopp baserat på årsarbetstid
Låter detta som något för dig? Då vill vi gärna höra från dig!
Skicka ett meddelande eller mejl och berätta lite om dig själv - det räcker för att komma igång
Om du har några frågor, vänligen ring oss på 070 077 22 28 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Via e-post
E-post: info@natureresorttiveden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nature Resort Tiveden
Baggekärr 8 (visa karta
)
695 97 TIVED Kontakt
Lucas Turk info@natureresorttiveden.se 070 077 22 28 Jobbnummer
9689906