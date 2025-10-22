Vi Söker en HundFrisör
TassTrollet AB / Djuruppfödarjobb / Österåker
2025-10-22
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TassTrollet AB i Österåker
TassTrollet söker en hundfrisör!
TassTrollet är ett företag som ligger i Täby. Vår service riktar sig till friskvård och rehabilitering av hundar. Här ingår även att du kan få pälsvård för din pälskling. Vi har ett bra upparbetat kundunderlag.
Vi söker dig som är utbildad hundfrisör eller har liknande erfarenheter. Då TassTrollet är ett företag som sätter djuret och dess välmående i första hand är kravet att du har förståelse för hunden och dennes beteende. Du ska även vara engagerad, serviceinriktad och gärna älska ditt arbete. Våra lokaler är uppfräschade och din plats blir avskild med eget rum i lugn och ro. Här har du tillgång till höj och sänkbart badkar och bord. Har du egen hund har du såklart möjlighet att ta med den under arbetstid. Vi söker i första hand dig som är egenföretagare. Du hyr då in dig i våra lokaler och sköter dina kunder själv via vårt bokningssystem som du kommer ha tillgång till. Bra förmåner kommer att finnas med tillgång till bland annat hundpool, watertreadmiel och hundgym med balansbollar.
Eventuellt kan en anställningsform även vara aktuellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
0708188299
E-post: carina@tasstrollet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hundfrisör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TassTrollet AB
(org.nr 559520-0576), https://www.tasstrollet.se/
Åkerivägen 3 (visa karta
)
187 75 TÄBY Kontakt
Carina Silén carina@tasstrollet.se 0708188299 Jobbnummer
9570109