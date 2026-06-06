Vi söker en förskollärare
Vrena Friskoleförening / Förskollärarjobb / Nyköping Visa alla förskollärarjobb i Nyköping
2026-06-06
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, Flen
eller i hela Sverige
Förskollärare, vik 100%
Arbetsplatsen
Vrena friskola är en skola och förskola med cirka 130 barn och elever. Skolan/förskolan ligger naturskönt med närhet till skolskog och med en gård som inspirerar till lek och nya upptäckter.
Vår huvudman är Vrena friskoleförening, en icke vinstdrivande ekonomisk förening som har startat och drivit skolan sedan 2012.
Vi är en verksamhet med goda relationer mellan barn och vuxna och vi arbetar aktivt med att skapa en trygg miljö för alla barn. Vi arbetar med kollegialt lärande där vi utmanar våra tankar och arbetssätt för att söka utveckling samtidigt som vi hjälper varandra till lärande.
Arbetsuppgifter
Som förskollärare på förskolan är du en del av ett arbetslag bestående av pedagoger som arbetar på förskolan, ni tillsammans med barnen jobbar för att lära för livet. Som förskollärare ansvarar du för planeringen av vardagen som du, genomför och utvärderar i enlighet med Lpfö -18. Du leder arbetet i på avdelningen tillsammans med kollegor, vilket vi ser som en viktig del så samarbete kring barnen är A och O.
Detta erbjuder vi dig:
Möjlighet att arbeta på en mindre förskola där man kan vara en del i utvecklingen av verksamheten med närhet till förskolans ledning.
Delaktighet i ett arbetslag där samarbete, flexibilitet och engagemang står högt i kurs.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är förskollärare.
Du är tydlig, trygg och stabil i din yrkesroll. Du har förmåga att samarbeta med barn, vårdnadshavare och övrig personal i verksamheten.
Du har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära. Du är prestigelös och lösningsfokuserad och förstår nyttan av att arbeta i ett team och lära tillsammans. Du har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat. Du kan vid behov samarbeta med skolans elevhälsoteam. Det är också viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten.
Erfarenhet av arbete i förskola är ett meriterande och grundläggande IT-kunskaper är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav.
Övrigt
Vi är cirka 30 medarbetare inom Vrena friskola, F-6, fritids och förskola tillsammans.
Tjänsten söker du genom att mejla dina handlingar till oss, ansokan@vrenafriskola.se
.
Anställningsvillkor
Månadslön, Individuell lönesättning
Anställningsform: Vikariat för sjukskrivning.
Erfarenhet: Erfarenhet är meriterande.
Arbetstid: Dagtid.
Tillträde: Tillträde sker 2026-08-12 eller annan överenskommelse.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vrena friskolas förskollärare har Almega Friskoleavtal som kollektivavtal vilket bland annat innebär tjänstepension och ITP-planen samt försäkringar.
Vi kommer att arbeta fortlöpande med i rekryteringsprocessen så ansök redan idag.
Ansökan
Sista ansökningsdatum: 2026-06-15.
Kontaktpersoner
Johanna Karlsson, Rektor johanna.karlsson@vrenafriskola.se
Helena Karlsson, Bitr. Rektor helena.karlsson@vrenafriskola.se
Fackliga kontaktpersoner
Sveriges lärare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
E-post: ansokan@vrenafriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förskollärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vrena Friskoleförening
TÄRNÖVÄGEN 2 (visa karta
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611 73 VRENA Jobbnummer
9951053