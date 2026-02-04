Vi söker en biståndshandläggare!
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-02-04
Hej!
Vad roligt att du också vill ha ett meningsfullt jobb! Hos oss får du samtidigt ha kul på vägen. Vi på biståndsenheten söker nu en ny kollega som vill vara med och göra skillnad på riktigt. Är du redo för ett äventyr där varje dag handlar om att förbättra äldre människors liv? Vi hoppas det! Tjänsten är tidsbegränsad till och med 2026-12-31 och tillträde sker enligt överenskommelse.
Biståndsenheten ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och arbetar utifrån Individens behov i centrum (IBIC). Hos oss är det inte bara ett jobb, du får en plats i ett härligt gäng där vi stöttar och lär av varandra. Här får du en trygg start med en introduktion tillsammans med en erfaren kollega. Regelbundna ärendegenomgångar, reflektionsmöjligheter och kompetensutveckling - vi ger dig alla verktyg du behöver för att växa i din roll.
Du arbetar i grunden 08.00-17.00, med möjlighet till flex två timmar före eller efter arbetstiden, samt upp till 50 % distansarbete - alltid utifrån verksamhetens behov. Vi erbjuder också semesterväxling och friskvårdsförmån för att underlätta balansen mellan jobb och privatliv. Läs mer om våra anställningsförmåner på www.lulea.se/anstallning.
Flyttar du från annan ort? Möjlighet till flyttbidrag finns!Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare är du en central del av socialförvaltningens arbete för att säkerställa stöd till äldre. Du kommer bland annat att:
• informera medborgare om insatser och regelverk
• utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen samt följa upp insatserna.
• göra hembesök och ha en nära dialog med individer i behov av stöd och deras anhöriga.
• samverka med aktörer internt och externt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för och engagemang i att hjälpa och stödja äldre människor. Som person är du bra på att samarbeta med andra, kan planera och strukturera ditt arbete samt är analytisk och kan genomföra välgrundade bedömningar utifrån information och regelverk. Vidare ska du som söker ha:
• socionomexamen eller annan universitets-/högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• erfarenhet av myndighetsutövning
• bra svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av de aktuella lagstiftningarna, handläggning inom äldreomsorgen (SoL), dokumentationssystemet Combine samt svenskt B-körkort.
I den här rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid dina personliga kompetenser.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Inget personligt brev behövs. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans göra skillnad för äldre i Luleå.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
