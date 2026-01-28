Vi söker en Bildelsrådgivare
2026-01-28
Nu söker vi en Bildelsrådgivare till en kund i Haninge. Uppdraget är på cirka 1-2 månader med start den 2 februari.
Om uppdraget I rollen som bildelsrådgivare arbetar du med reservdelar och lagerhantering. Du har en viktig funktion i att säkerställa att rätt delar finns på plats och att samarbetet mellan verkstad, lager och kund fungerar smidigt.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som bildelsrådgivare eller liknande roll
Har god fordonskunskap och ett intresse för bilar
Är noggrann, serviceinriktad och van att arbeta i ett högt tempo
Meriterande kunskaper Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av något eller flera av följande system:
Tacdis (DMS)
Kobra (DMS)
VIDA - Volvo reservdelssystem
SSM - Nissan reservdelssystem
Vår kund arbetar med märkena Volvo, Polestar, Nissan, Renault och Dacia, så tidigare erfarenhet av dessa märken är ett stort plus.
Vi erbjuder
Ett kortare, tydligt uppdrag hos en etablerad aktör
Snabb start och god möjlighet att bidra med din kompetens direkt
Stöd och kontakt via oss som bemanningsbolag under hela uppdraget
Låter detta som något för dig, eller känner du någon som skulle passa? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi tar inte emot ansökningar via telefon eller mejl!
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
