Vi söker en Bildelsrådgivare

Arena Personal Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Haninge
2026-01-28


Nu söker vi en Bildelsrådgivare till en kund i Haninge. Uppdraget är på cirka 1-2 månader med start den 2 februari.
Om uppdraget I rollen som bildelsrådgivare arbetar du med reservdelar och lagerhantering. Du har en viktig funktion i att säkerställa att rätt delar finns på plats och att samarbetet mellan verkstad, lager och kund fungerar smidigt.
Vi söker dig som

Har erfarenhet av arbete som bildelsrådgivare eller liknande roll

Har god fordonskunskap och ett intresse för bilar

Är noggrann, serviceinriktad och van att arbeta i ett högt tempo

Meriterande kunskaper Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av något eller flera av följande system:

Tacdis (DMS)

Kobra (DMS)

VIDA - Volvo reservdelssystem

SSM - Nissan reservdelssystem

Vår kund arbetar med märkena Volvo, Polestar, Nissan, Renault och Dacia, så tidigare erfarenhet av dessa märken är ett stort plus.
Vi erbjuder

Ett kortare, tydligt uppdrag hos en etablerad aktör

Snabb start och god möjlighet att bidra med din kompetens direkt

Stöd och kontakt via oss som bemanningsbolag under hela uppdraget

Låter detta som något för dig, eller känner du någon som skulle passa? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi tar inte emot ansökningar via telefon eller mejl!
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

