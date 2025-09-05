Vi söker en Arbetsledare
2025-09-05
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Som Arbetsledare har du personalansvar för Signalteknikerna i din arbetsgrupp och du leder, planerar och fördelar deras arbete, du har även fullt arbetsmiljöansvar.
I rollen får du en möjlighet att påverka din verksamhet genom att du planerar och genomför projekt utifrån Infranords visioner och mål. Rollen innebär även att du ständigt bidrar med förbättringar för att effektivisera arbetet. Ytterligare drivs du av att engagera och motivera dina medarbetare dagligen i deras arbete.
Du jobbar på uppdrag av Platschefen som också är din närmsta chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som lägst har gymnasieutbildning inom el- och energiprogrammet eller motsvarande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledning sedan tidigare samt har kännedom om, eller har erfarenhet från järnvägsbranschen eller närliggande bransch. Det är meriterande om du är utbildad Signaltekniker med Sisä kompetens.
Du är van vid att planera, genomföra, följa upp och leverera enligt uppsatta mål och tidsramar.
Du har en god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra då arbetet utförs i tätt samarbete med såväl den egna arbetsgruppen som övriga teknikgrenar. Flexibilitet och serviceförmåga är en förutsättning för att kunna leverera till våra kunder. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
Vi erbjuder:
* 29-30 dagars semester årligen
* Friskvårdsbidrag
* Ersättning för läkarvård
* Ersättning för receptbelagd medicin
* Tjänstepension ITP
* Föräldrapenningtillägg
* Rabatter på privata hotellvistelser, större optikerkedjor och hyrbil
* Rabatt på frivillig gruppförsäkring hos Skandia
Vi tillämpar provanställning och löpande urval i denna rekrytering.
ÖVRIGT
Vi hoppas du tar chansen och söker tjänsten för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
