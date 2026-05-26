Erfaren Redovisningsekonom till konsultuppdrag i Solna
Experis AB / Redovisningsekonomjobb / Solna Visa alla redovisningsekonomjobb i Solna
2026-05-26
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren redovisningsekonom till ett spännande konsultuppdrag i Solna. I denna roll får du arbeta brett inom redovisning och rapportering i en komplex organisation, med fokus på kvalitet, analys och utveckling av processer.
Period: 21 juni 2026 - 31 maj 2027
Plats: Solna, Sverige
Omfattning: Heltid
Anställning: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren redovisningsekonom (Accountant) till ett uppdrag inom Record to Report (R2R). Du kommer att arbeta i en central redovisningsfunktion med fokus på kvalitet, regelefterlevnad och finansiell rapportering i en komplex organisation. Uppdraget erbjuder en möjlighet att arbeta i en modern och specialistdriven miljö där processutveckling och effektivisering är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2026-05-26Dina arbetsuppgifter
Löpande redovisning och rapportering
Kontoavstämningar och analyser
Momsavstämningar och rapportering
Skattefrågor
Ansvar för anläggningstillgångar (fixed assets)
Delta i månads-, kvartals- och årsbokslut
Säkerställa efterlevnad av IFRS och lokal redovisningslagstiftning
Upprätta finansiella rapporter och årsredovisningar
Medverka i externa revisioner
Samarbeta med interna och externa intressenter
Bidra till förbättringsarbete och processutvecklingKvalifikationer
Universitetsutbildning inom ekonomi/redovisning eller motsvarande
5-10 års erfarenhet av redovisning och lagstadgad rapportering
God kunskap om IFRS och svensk redovisningspraxis
Erfarenhet av bokslutsarbete i större organisation eller koncern
Erfarenhet av SAP (FI/KIS, gärna S/4)
Erfarenhet av koncernrapporteringssystem, exempelvis Cognos
Goda kunskaper i MS Office (meriterande med Capego)
Flytande kunskaper i svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Analytisk med god problemlösningsförmåga
Självständig men också en lagspelare
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsultbolag med fokus på chefer och specialister. Som konsult hos Jefferson Wells erbjuds utvecklande uppdrag hos flera av Sveriges större organisationer och varumärken. Konsulter får stöd av en personlig konsultchef med kompetens inom respektive område. Jefferson Wells ingår i ManpowerGroup, med fokus på utveckling av både individer och verksamheter.
Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
ManpowerGroup Nordics is acting as an Employment Business in relation to this vacancy.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
169 79 SOLNA Kontakt
Contact
Cecilia Åkerlind Nisser Cecilia.Nisser@jeffersonwells.se Jobbnummer
9929832