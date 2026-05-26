Legitimerad So-lärare i alla fyra ämnen till Skanskvarnsskolan
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Utveckla vårt högstadium med oss! Vi söker en erfaren lärare i religion, historia, samhällskunskap och geografi som vill vara en viktig del i vår utveckling när vi utökar vår verksamhet med ytterligare en årskurs på högstadiet.
Vill du komma till en arbetsplats med härliga kollegor? På Skanskvarnsskolan trivs eleverna och personalen, vilket syns både i elevernas svar kring trygghet, trivsel och i medarbetarundersökningar. Vi har en stabil, kompetent och engagerad personalgrupp och ett fantastiskt elevhälsoteam.
Skolan är idag en F-8 skola med cirka 650 elever med 100 personal.
Skanskvarnsskolan ligger naturskönt vid Årstaviken och har nära till kommunikationer vid Gullmarsplan.
Skolans vision ligger till grund för all verksamhet: "En skola som håller samman - för elevens bästa varje dag".
Vi erbjuder
Skanskvarnsskolan erbjuder en god arbetsmiljö i vackra nyrenoverade lokaler samt i helt nybyggda lokaler för skola och fritidshem, idrott, kök och skolrestaurang.
Vi erbjuder dig en fin arbetsmiljö där vi är måna om att du som medarbetare ska trivas och där vi gör det lilla extra för vår personal. Vi arbetar och utvecklas tillsammans med ett genuint intresse för våra elevers lärande och utveckling.
Din roll
Vi söker dig som har erfarenhet av undervisning i alla fyra SO - ämnena för högstadiet. Vi ser att du brinner för dina ämnen och elevernas utveckling. Stort värde sätts på ditt engagemang, din pedagogiska kompetens samt din förmåga att skapa goda relationer och förtroende hos eleverna. Du ska ha lätt för att samarbeta med kollegor och vårdnadshavare samt vara lösningsfokuserad och strukturerad i alla led. Stor vikt läggs vid sociala kompetenser och personlig lämplighet.
Din kompetens och erfarenhet
• Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i religion, samhällskunskap, historia och geografi för åk 7-9.
• Flerårig erfarenhet att undervisa på högstadiet
• Relationell pedagog
• Goda ledaregenskaper
• Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Gullmarsvägen 62 (visa karta
)
120 39 ÅRSTA Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 2, Skanskvarnsskolan Kontakt
Biträdande rektor
Alexandra Panagiotidou alexandra.panagiotidou@edu.stockholm.se 08-50816663 Jobbnummer
9929821