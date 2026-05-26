Bilvårdare / Verkstadsmedhjälpare Introduktionsjobb
2026-05-26
DinBilservice Gävle söker en person för arbete inom biltvätt, bilvård och enklare arbete i verkstad.
Arbetsuppgifterna består främst av att tvätta bilar, hjälpa kunder och ibland hjälpa till med däckskifte och hantering av däck.
Arbetet är lugnt och sker endast med tidsbokade kunder. Vi har ingen hög stress eller tung arbetsbelastning. Arbetsuppgifter och arbetstempo kan anpassas vid behov.
Vi söker i första hand en person som:
* Har B-körkort
* Kan prata och förstå svenska
* Är intresserad av att arbeta med bilar
* Gärna har möjlighet till stöd via Arbetsförmedlingen, exempelvis Introduktionsjobb
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav. Om personen saknar erfarenhet kan vi lära upp och introducera arbetet steg för steg.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: info@dinbilservicegavle.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilvårdare / Introduktionsjobb". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Din Bilservice i Gävle
804 29 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lavand Abdulkader info@dinbilservicegavle.se 0766022166 Jobbnummer
9929840