Redovisningsansvarig till Sophiahemmet
Vill du ha en nyckelroll där du får kombinera kvalificerad redovisning med utveckling och samhällsnytta? Hos Sophiahemmet får du möjlighet att ta ett övergripande ansvar för redovisningen inom en verksamhet som omfattar sjukhus, högskola och fastigheter - i en organisation där kvalitet, innovation och människan alltid står i centrum. Du får en bred roll där du arbetar både operativt och strategiskt med fokus på kvalitet, effektivitet och affärsnytta.
Sophiahemmet ideell förening bedriver sjukvård, utbildning och forskning i nära samverkan sedan 1884. Inom Sophiahemmet AB, ett helägt dotterbolag till Sophiahemmet, ideell förening, ingår Sophiahemmet Sjukhus som bedriver högkvalitativ specialistvård i samverkan mellan ett trettiotal självständiga vårdgivare. Därutöver ingår även Sophiahemmets verksamhetsområde fastighet med uppdrag att ansvara för drift och utveckling av sjukhusets fastigheter och tjänster till områdets hyresgäster. Sophiahemmet Högskola är en ledande aktör inom utbildning och forskning för framtidens hälsa, vård och omsorg. Högskolan erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Mer information hittar du på www.sophiahemmet.se.
Vi sitter i nyrenoverade lokaler på Östermalm tillsammans med övriga stödfunktioner.
Hos oss blir du en viktig del av ekonomiavdelningens fortsatta utvecklingsresa, med möjlighet att påverka och driva förbättringar inom bland annat digitalisering och AI - områden som är högt prioriterade inom Sophiahemmet.
I din roll rapporterar du till Anette som är CFO, hon beskriver hur det är att arbeta på Sophiahemmet ungefär så här: "Här arbetar många kompetenta och trevliga människor som är roliga att jobba med och man lär sig nya saker hela tiden. Det är ett öppet klimat där alla kan komma med förbättringsförslag eller en ny idé, jag tycker också att vi är bra på att hitta på roliga saker tillsammans."
I din roll kommer du bland annat att arbeta med och ansvara för:
Redovisning och bokslut inom koncernens tre bolag och tillhörande stiftelser
Revisionsprocessen, myndighetskontakter och regelefterlevnad
Att driva digitalisering och utveckling av det löpande redovisningsarbetet tillsammans med teamet
Arbeta proaktivt med ekonomisk analys och bidra till organisationens fortsatta utveckling
Vi tror att du är nyfiken, lösningsorienterad och rör dig tryggt mellan detaljnivå och strategiskt perspektiv. Du har lätt för att samarbeta, gillar att utveckla arbetssätt och ser hur redovisning kan skapa verklig affärs- och verksamhetsnytta.
För att lyckas i rollen behöver du:
Akademisk utbildning inom ekonomi
Flera års erfarenhet inom praktiskt redovisningsarbete inklusive upprättande av bokslut och årsredovisning
Besitta en god IT-mognad och ett starkt intresse för digital utveckling
Ha starka kunskaper i Excel
Tala och skriva svenska obehindrat
Erfarenhet av redovisning för ideella föreningar och stiftelser är meriterande.
Vi värnar om en sund arbetsmiljö och erbjuder bland annat:
Friskvårdsbidrag
Rikskort
Sjuk- och hälsoförsäkring
Koncerngemensamma aktiviteter
Här kan du läsa mer om Sophiahemmet: Sophiahemmet.se
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar vi med The Finance Family. Har du frågor är du välkommen att kontakta Hanna eller JeanetteHanna.richet@financefamily.se
eller 0707-909 606Jeanette.elm@financefamily.se
eller 0703-535 573
P.S Du behöver inte bifoga något personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande så skicka din ansökan redan idag, dock senast sista ansökningsdag, 2026-06-14. Så länge annonsen ligger uppe på The Finance Familys hemsida är tjänsten inte tillsatt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Finance Family AB
(org.nr 559341-7321)
Kungsgatan 64 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Interim & Rekrytering
Jeanette Elm jeanette.elm@financefamily.se +46703535573 Jobbnummer
9929804