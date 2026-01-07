Vi söker elektriker, s
2026-01-07
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Dina arbetsuppgifter
Som elektriker med specialisering på laddstolpar kommer du att vara ansvarig för installation, service och underhåll av laddstationer för elbilar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Installation av nya laddstationer i både offentliga och privata miljöer.
• Underhåll och reparation av laddstationer, med fokus på att säkerställa att alla enheter är i fullt fungerande skick.
• Felsökning och diagnos av elektriska och mekaniska problem i laddstationerna.
• Arbeta med laddstationer av olika modeller såsom CP05, CP06, CP07, CP21 och CP22.
• Genomföra säkerhetskontroller och följa alla gällande föreskrifter för elinstallationer och säkerhet.
• Hantera tekniska rapporter, dokumentation och uppföljning av serviceärenden.
• Ge kundsupport vid tekniska problem och ge råd om optimal användning av laddstationerna.Kvalifikationer
• Elektrikerutbildning eller motsvarande kvalifikationer.
• Erfarenhet av felsökning och arbete med elektriska system.
• Körkort B, då tjänsten innebär resor mellan olika installations- och serviceobjekt.
• Minst 2 års erfarenhet av arbete med service och underhåll av offentliga laddstationer.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för arbetsuppgifter.
Önskemål:
• Tyska är meriterande.
• Praktisk erfarenhet av arbete med modellerna CP05, CP06, CP07, CP21 och CP22 är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: elmiljokalende@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Elmiljö AB
Råsundavägen 108
För detta jobb krävs körkort.
