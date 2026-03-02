Vi söker deltidspersonal till Norrköping
Pokayoke AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-03-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Vi söker nu studenter med ett flexibelt schema, alternativt dig med ett annat arbete som har utrymme och intresse av att arbeta extra. Kravet är att du har en annan huvudsaklig sysselsättning vilket måste styrkas med ett giltigt och pågående intyg. Efterfrågan varierar mellan dag och kvällstid och vi söker dig som kan arbeta på kort varsel, behovet är omgående och fortsätter löpande på lång sikt. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är containerlossning, varuplock och packning vid såväl ut- som inleverans, vi matchar uppdrag efter din kompetens och kundens efterfrågan.
Tillsammans med din ansökan är det viktigt att du beskriver din tillgänglighet, bifogar pågående studieintyg alternativt ett anställningsbevis/intyg där det framgår att du har en huvudsaklig sysselsättning, det påskyndar rekryteringsprocessen.
Ansökan tas endast emot via vår hemsida och tillsättning sker löpande.
Detta är ett bemmaningsuppdrag via Pokayoke.Arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och består delvis av fysiskt ansträngande lagerjobb som exempelvis varuplock och packning, truckkörning samt lastning och lossningar.
Vad vi söker
Tidigare erfarenhet av lagerarbete ses som mycket meriterande, dock inget krav då vi lägger stor vikt i personliga egenskaper och engagemang. Vi letar efter dig som trivs med ett repetitivt arbete där du och dina kollegor fyller en viktigt roll hos våra kunder och i vår organisation. Som person ser vi att du är arbetsvillig, engagerad och trivs med praktiska arbetsuppgifter. Du uppskattar möjligheten att arbeta på olika uppdrag med varierande uppgifter där dina erfarenheter breddas på kort tid. Du är stresstålig och att arbeta målstyrd motiverar dig. Som konsult hos oss blir du en del av vår bemanningsstyrka och får en unik möjlighet att på kort tid utöka din arbetslivserfarenhet och ditt professionella kontaktnät.
Du har en hög arbetsmoral och vill tillsammans med oss skapa en god arbetsmiljö och en trivsel på arbetet för samtliga. Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper och tillämplighet.Kvalifikationer
• Annan huvudasklig sysselsättning på minst 50%
• Kan arbeta dagtid
Meriterande:
• Truckkort A/B med truckvana
• Kan arbeta kvällstid Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "593". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Kontakt
Julia Jacobsson jj@pokayoke.se Jobbnummer
9770237