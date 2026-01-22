Vi söker däckmontör - ansök utan CV!
Starfinder AB / Montörsjobb / Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker nu dig som har erfarenhet av att skifta däck på bilar. Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter
Vi söker duktiga däckmontörer för ett uppdrag som startar till våren och som pågår cirka 2-3 månader med god chans till förlängning. Du kommer jobba hos en auktoriserad och professionell bilverkstad med moderna lokaler och verktyg. Dina arbetsuppgifter kommer innebära att hjälpa verkstadens kunder med däckbyte från vinterdäck till sommardäck. Arbetet kommer även innebära att köra in och ut bilar ifrån verkstaden samt hämta och lämna däck på lagret. Du kommer att arbeta i Åkersberga i Stockholm.
Din profil
Vi söker dig som tidigare har jobbat med däckskifte/däckmontering eller har ett privat intresse för bilar. Du har gärna läst fordonstekniska programmet på gymnasiet. För att lyckas i rollen krävs det att du är arbetsvillig, stresstålig och inte rädd för att arbeta fysiskt.
Krav för att du ska vara aktuell för tjänsten är
Du har manuellt B-körkort.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete.
Arbetstiderna är förlagda under dagtid måndag-fredag. Detta är en tjänst på heltid, med start till våren och där uppdraget kommer att pågå i ett par månader. Du kommer jobba som uthyrd konsult och få en anställning hos Starfinder samt en konsultchef som finns vid din sida längs vägen och stöttar dig i ditt arbete.
Frågor om tjänsten och processen besvaras av Thilda Bernlind, 072 099 60 97. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan kräver inget CV!
Vi ser fram emot att höra från dig, välkommen med din ansökan! Så ansöker du
