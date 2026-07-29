Vi söker butikssäljare.

Amber Room AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-07-29


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Amber Room, är en smyckesbutik i Gamla Stan, söker nu engagerad och serviceinriktad personal till vårt team.

Publiceringsdatum
2026-07-29

Dina arbetsuppgifter
Hjälpa kunder och ge professionell service och rådgivning
Försäljning och exponering av varor
Hantera kassa
Ansvara för dagliga butiksrutiner

Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i engelska
Är social och har lätt för att kommunicera med kunder
Har mycket energi och en positiv inställning
Är villig att lära dig nya saker och utvecklas i rollen
Är flexibel och kan arbeta på helger

Låter det intressant? Ansök och bifoga ditt CV så berättar vi mer!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Amber Room AB (org.nr 559216-9881)

Jobbnummer
10015492

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