Vi söker biltestare till Sätra
Logistikjobb / Stockholm
2025-11-08
Biltestare till Sätra sökes omgående!
Om tjänsten
Tycker du om bilar har vi det perfekta jobbet för dig som älskar bilar! Som Biltestare kommer du att få unika möjligheter att provköra olika bilmärken och modeller, testa deras funktioner och noggrant undersöka eventuella skador eller fel. Vi söker någon med grundläggande kunskaper om bilar och deras delar. Kanske har du precis avslutat en utbildning inom fordonsteknik eller har du spenderat din fritid med att meka? Som en viktig medlem i vårt team kommer du att bedöma bilarnas skick och avgöra om de är redo för försäljning eller om de behöver repareras av en mekaniker. Vi söker en noggrann och effektiv person som är engagerad i sitt arbete.
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen som Biltestare ser vi att du:
• Har en fordonsteknisk utbildning eller tidigare erfarenhet av att mecka eller testa bilar på fritiden.
• Behärskar svenska väl både i tal och skrift.
• Har ett manuellt B-körkort.
• Det är meriterande om har tidigare erfarenhet som Biltestare.
Som person:
• Är du passionerad för bilar.
• Trivs du i en fartfylld arbetsmiljö.
• Är du noggrann och effektiv.
Vad vi erbjuder
Vi ger dig möjligheten att få jobba med flera av marknadens ledande aktörer. Aura Personal är ett bemanning och rekryteringsföretag som tror på människor och att alla som vill kan. Våra år i branschen har gjort oss övertygade om att många fler kan skapa sin egen framgång bara någon ser dem och ger dem chansen. Vårt fokus ligger på att hitta just de som vill utvecklas och se möjligheter.
Tjänsten som Biltestare är på heltid och startar omgående. Vi genomför intervjuer löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
