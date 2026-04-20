Vi söker Bagare/konditor
Cheesecake Sweden AB / Bagarjobb / Malmö Visa alla bagarjobb i Malmö
2026-04-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cheesecake Sweden AB i Malmö
Vi söker en engagerad och noggrann bagare/konditor till vårt team på Cheesecake Factory i Malmö.
Hos oss får du arbeta i en kreativ miljö där kvalitet och hantverk står i fokus. Du kommer att arbeta med tillverkning av bakverk och desserter, med särskilt fokus på cheesecakes och andra konditorivaror.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Tillverkning av bakverk och konditoriprodukter
Förberedelse och planering av produktion
Säkerställa hög kvalitet och hygienstandard
Bidra till utveckling av nya produkterKvalifikationer
2-4 års erfarenhet som bagare/konditor (krav)
Noggrann, ansvarstagande och stresstålig
God samarbetsförmåga
Vi erbjuder:
En kreativ och trivsam arbetsplats
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Anställning enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till: cheesecake-f@outlook.com
senast 31 maj 2026. Så ansöker du
E-post: cheesecake-f@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheesecake Sweden AB
(org.nr 559505-3926)
Södra Förstadsgatan 6 (visa karta
)
211 43 MALMÖ Kontakt
Ahmed Ziab cheesecake-f@outlook.com Jobbnummer
9865027