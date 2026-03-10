Vi söker 1 undersköterska till Malmens vårdboende
2026-03-10
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Malmen består av 4 våningar med 17 lägenheter på varje våning.
Totalt 68 lägenheter. På varje våning
finns matsal, gemensamhetsutrymmen, balkonger samt tillgång till TV. Malmen har en gemensam
uteplats på innergården. Innanför vår entré finns en restaurang där personer utifrån kan komma och äta
lunch. Boende på Malmen kan också välja att äta sin lunch där .På entréplanet finns också
frivilligcentralen. Här sker också återkommande aktiviteter som Sittgymnastik, bingo, underhållning
mm.
Malmen är bemannat dygnet runt.
Ditt uppdrag
På Malmen arbetar vi utifrån individens behov i centrum, där den boende ska få vara delaktig i
utformandet av vården. Som undersköterska på Malmen är ditt mål att ge omsorg av högsta kvalitet.
Arbetet innefattar personlig omvårdnad som av- och påklädning, hygien och hjälp vid matsituationer. I
rollen som undersköterska ingår även att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation,
dokumentera i våra verksamhetssystem samt skriva genomförandeplaner. Att ha ett bra samarbete med
anhöriga/god man/förvaltare ses som en viktig del i rollen som undersköterska.
Dina kvalifikationer och meriter
Godkänd utbildning som undersköterska är ett krav.
Arbetet kräver att du tycker om att arbeta med människor, har ett gott bemötande
med de boende i fokus och med målet att ge omsorg av högsta kvalitet. Du tar ansvar för dina uppgifter, är flexibel, stresstålig och har lätt för att samarbeta med andra och bidra till lösningar.
Demenskunskap och erfarenhet kring arbete med demens är meriterande.
Då en stor del av dina arbetsuppgifter handlar om att kommunicera med olika parter samt att arbeta med dokumentation krävs goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift.
Grundläggande digitalkunskap är viktigt då vi dokumenterar digitalt.
Eftersom arbetet innefattar tunga förflyttningar och mycket rörelse bör du ha en fysik som klarar detta.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta kommun
(org.nr 212000-2106) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Äldreomsorg, Malmen Kontakt
Jenny Andersson 0223-44220 Jobbnummer
9786513