Vi rekryterar Signaltekniker
Aura Personal AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm
2026-03-12
Aura Train & Rail är ett nytt och specialiserat affärsområde inom Aura Personal, skapat för att möta tåg- och järnvägsbranschens snabbt växande behov av rätt kompetens - både nu och i framtiden.
Just nu söker vi dig som har erfarenhet som signaltekniker och som vill arbeta i ett yrke där din kompetens verkligen gör skillnad. Vi har flera aktuella förfrågningar från våra kunder och vill gärna komma i kontakt med dig som drivs av ett tekniskt, samhällsviktigt och utvecklande arbete.
Signaltekniker - rollen:
Som signaltekniker får du en varierad, social och praktisk vardag. En stor del av arbetet utförs utomhus tillsammans med ditt arbetslag, ofta i nära samarbete med andra yrkesgrupper. Arbetet omfattar främst drift och underhåll, men även nybyggnation förekommer.
I rollen ingår även:
Dokumentation och kontroller
Felsökning och felrapportering i olika system
Arbete i säkerhetskritiska miljöer där noggrannhet och ansvar är avgörande
Vi söker dig som har:
Godkänd gymnasieutbildning med inriktning el- eller signalteknik
Godkänd grundläggande signalutbildning eller pågående utbildning, exempelvis BSG1, BSG2 samt signaltekniska principer och grunder (BSGS)
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
B-körkort (manuell växellåda)
Det är starkt meriterande om du har:
Yrkeserfarenhet av signaltekniskt arbete inom järnväg
Behörighet som Elsäkerhetsledare (spårarbete, arbetsredskap och spårfordon, klen- och lågspänning)
Behörighet som Tillsyningsman (TSM) vid A-, L- och E-skydd samt erfarenhet som vägvakt
Erfarenhet av ATC, tillhörande utrustning och systemfunktioner (BSATC)
Erfarenhet av eller kunskap inom ERTMS
Då tjänsten innebär arbete inom säkerhetsklassade områden genomförs alltid en säkerhetsprövning innan anställning erbjuds.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig, har du frågor gällande tjänsten så kontakta Jens Ström på jens.strom@aurapersonal.se
alt 0708-380369. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08
