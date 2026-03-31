Vi letar efter en vass CNC-operatör
Pauder & People är din lokala partner för bemanning och rekrytering i Halland. Med lång erfarenhet och ett genuint engagemang för det halländska näringslivet, hjälper vi företag att växa genom att förena rätt kompetens med rätt kultur. För oss är valet enkelt: vi väljer att gå på djupet i vår region och bransch framför geografisk expansion. Det gör oss till en snabb, kostnadseffektiv och trygg expert på hemmaplan.
Om rollen
Vi på Pauder & People söker nu flera engagerade och ansvarsfulla CNC-operatör för långsiktigt konsultuppdrag hos vår kund Diab i Laholm. Diab är världsledande inom utveckling och tillverkning av kärnmaterial för bland annat vindkraft och flygindustri. Hos Diab blir du en viktig del av ett hjälpsamt och öppet team med en stöttande kultur, där ni tillsammans arbetar för att göra kundernas produkter mer konkurrenskraftiga och hållbara.
Denna tillsättning görs i samarbete med Pauder & People. Det innebär att du inledningsvis blir tryggt anställd som konsult hos oss, men ditt dagliga arbete och din arbetsplats kommer att vara ute hos Diab i Laholm. Uppdraget är långsiktigt och för rätt person finns det goda chanser till en tillsvidareanställning direkt hos Diab framöver.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Riggning, inställning och övervakning av CNC-maskiner.
Löpande och noggranna kvalitetsmätningar - vi kompromissar aldrig med måttoleranserna!
Verktygsbyten, felsökning och enklare maskinunderhåll vid driftstopp.
Daglig rapportering och dokumentation av produktionen.
Vem är du? Vi letar inte bara efter ett imponerande CV, vi letar efter rätt inställning. Du är personen som har huvudet på skaft, ser vad som behöver göras och agerar proaktivt istället för att vänta på att någon annan ska lösa problemet.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
Kvalitetsfokuserad: Du har ett absolut öga för detaljer och en stark yrkesstolthet. "Good enough" existerar inte i din värld.
Ansvarstagande: Du är en pålitlig lagspelare som kommer i tid och tar stort ansvar för både din maskin och dina kollegor.
Tekniskt driven: Du gillar problemlösning, har lätt för att läsa ritningar/instruktioner och har en genuin förståelse för maskinteknik.
Krav för tjänsten:
Körkort: Minst AM- eller B-körkort (krävs för att kunna ta sig till arbetsplatsen).
Utbildning: Fullständig gymnasieutbildning.
Språk: Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift (ett absolut krav för säkerhetsföreskrifter och instruktioner).
Arbetstider: Du har möjlighet och vilja att arbeta skift.
Hälsa (Härdplast): Du får inte vara astmatiker eller allergisk mot plastkomponenter (ett godkänt tjänstbarhetsintyg via medicinsk kontroll krävs innan anställning).
Ett stort plus i kanten (Meriterande):
Du har truckkort.
Du har tidigare erfarenhet av CNC-bearbetning, processindustri eller annan tillverkande industri.
Vad erbjuder vi?
Hos Pauder & People blir du aldrig bara en siffra i statistiken. Vi är genuint måna om våra konsulter och lägger stor vikt vid att du ska hamna på en arbetsplats där du både trivs och utvecklas. På din nya arbetsplats väntar en spännande miljö, härlig gemenskap och goda chanser att bredda din kompetens.
Vi strävar efter en trygg arbetsplats för alla. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi genomför en bakgrundskontroll, som ett led i vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess.
Låter detta som din nästa utmaning? Maskinerna står redo och vi vill ha in dig i teamet! Urvalet sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: alexandra.eriksson@pauderpeople.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
(org.nr 559548-0798), https://pauderpeople.se/
312 32 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norra Sofieroleden 8 Kontakt
Konsultchef / Rekryterare
Alexandra Eriksson alexandra.eriksson@pauderpeople.se Jobbnummer
9831458
9831458