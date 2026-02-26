Vi behöver sommarpersonal till vår distribution!
2026-02-26
Vill du vara en del av en distributionskedja som gör skillnad för människor med behov av hjälpmedel? I sommar har du chansen att få vara det!
Invacare Rea AB i Diö söker nu efter truckförare och medarbetare till vår distribution under vecka 25-32.
I vår distribution arbetar vi med montering av rollatorer, vårdsängar även viss delmontering förekommer.
Vi söker dig som är noggrann, engagerad, positiv och vill arbeta med montering och/eller lagerarbete. Du tycker det är intressant att lära dig nya arbetsuppgifter, arbeta praktiskt med stort ansvar och kvalitetsinriktat.
Har du truckkort är det ett plus, truckkort B2 och B3 är särskilt meriterande.
Vidare kräver arbetet att du har mycket goda kunskaper inom svenska språket, då arbetsanvisningarna står på svenska. Du har även god datorvana, då en hel del arbete inom vårt affärssystem förekommer.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
• Enligt anvisningar delmontera/slutmontera på lina alternativt monteringscell
• Genomföra kvalitetskontroller
• Materialpåfyllning
• Packning, av- och på emballering
• Rotation till andra avdelningar kan förekomma
• Truckkörning
Är du intresserad?
Sök tjänsten via https://www.invacare.se/sv/karriar
senast 2026-03-31. Ange i din ansökan vilka veckor du är tillgänglig för arbete i sommar. Kan du arbeta under hela perioden är det meriterande. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Tobias Åkerström, arbetsledare, tel: 0476-535 75 eller på mail: takerstr@invacare.com
Vill du veta mer om Invacare? Klicka här!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
Invacare Rea AB
