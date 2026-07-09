Veterinär till Södermalms Veterinärklinik
Svenska Veterinärgruppen Holding AB / Veterinärsjobb / Stockholm Visa alla veterinärsjobb i Stockholm
2026-07-09
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Om tjänsten & vem vi söker
Vi söker en legitimerad veterinär till teamet på Södermalms Veterinärklinik – någon som trivs med variationen i det veterinärmedicinska klinikarbetet. Hos oss får du arbeta brett med både medicinska utredningar, poliklinik- och akutpatienter, alltid tillsammans med engagerade kollegor nära till hands.
Vi tror att du är en person som uppskattar samarbete, tycker om kontakten med djurägare och vill vara med och bidra till den familjära känsla som våra kunder uppskattar så mycket.
För oss är personlighet, driv och laganda viktigt. Vi ser helst att du arbetat som veterinär i något/några år och att du därmed är självgående på polikliniken och akutmottagningen – viss upplärning kan även erbjudas internt.
Känner du att erfarenheten inte helt stämmer in? Tveka inte att höra av dig med ditt intresse och din profil ändå.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en modern och välutrustad klinikmiljö mitt på Bondegatan i mysiga Sofo, med Nytorget runt hörnet. Kliniken har en härligt familjär atmosfär och många av kollegorna har arbetat ihop sedan start. Du får möjlighet att ta stort eget ansvar, egna initiativ och utvecklas åt det håll du själv brinner för.
En stimulerande och varierad arbetsmiljö med stort patientflöde
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och vidareutbildning
Ett öppet arbetsklimat med nära samarbete, kunskapsutbyte och högt i tak
Moderna lokaler och välutrustad klinik med röntgen, ultraljud, laboratorium och operationsavdelning. Sedan 2025 har vi även en egen tandklinik på Gotlandsgatan, bara några kvarter från Bondegatan
Vi är dessutom en del av Svenska Veterinärgruppen, ett rikstäckande nätverk av veterinärkliniker och djursjukhus. Genom samarbetet inom gruppen får du tillgång till ett stort professionellt nätverk, värdefull rådgivning och omfattande utbildningsmöjligheter – utöver fysiska och digitala utbildningar erbjuds även auskultation hos erfarna experter och specialister inom flera medicinska områden.
Om kliniken
Södermalms Veterinärklinik är en personlig veterinärklinik centralt belägen i hjärtat av Södermalm. Här erbjuds allt från förebyggande vård till medicinska utredningar och avancerad kirurgi. Kliniken öppnade 2019 och har specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar. Klinikens öppettider är måndag–fredag kl. 08.00–17.00.
Vill du lära känna oss bättre? Kika gärna in på vår hemsida.
Övrig information
Tjänsten avser en tjänst mellan 75-100% med omgående start. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-09Kontaktuppgifter för detta jobb
Urval sker löpande – varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8042936-2095286". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Veterinärgruppen Holding AB
(org.nr 559345-4126), https://svenskavetcareers.teamtailor.com
Bondegatan 38 (visa karta
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116 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska Veterinärgruppen Jobbnummer
9998603