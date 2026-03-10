Veterinär till Östhammar/Tierp
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Välkommen till Distriktsveterinärerna i Östhammar!
På våra mottagningar i Östhammar och Tierp arbetar 12 veterinärer, 2 djursjukskötare och 6 djurvårdare. Till vårt glada och sammansvetsade gäng söker vi nu ytterligare en legitimerad veterinär.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Vår målsättning är att skapa en arbetsplats där alla trivs på jobbet och därigenom får de rätta förutsättningarna att göra ett bra jobb. Arbetar du hos oss har du aldrig tråkigt, vi har ett mycket stimulerande och varierande arbete både på mottagning och ute i fält. Du har ett stort stöd av erfarna kollegor som är måna om att ta hand om nya kollegor.
Vi söker nu dig som vill utvecklas tillsammans med oss. Som veterinär hos oss ingår beredskap som en naturlig del av arbetet.
Vi har beredskap dygnet runt, året om, vilket innebär att natt- och helgarbete är en del av tjänsten. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra beredskapstjänstgöringen med fokus på återhämtning, vi tänker på vår arbetsmiljö! Ibland jobbar du själv men du är aldrig ensam. Bilkörning är även det en naturlig del i arbetet och du behöver känna dig bekväm med det. Eget ansvar och självständiga beslut är en del av vardagen.
Vi jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling och att du utvecklas på ditt arbete ser vi som vår bästa investering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk veterinärlegitimation. Vi ser att du är engagerad, flexibel, är bekväm med ensamarbete, värdesätter god service och goda kundrelationer samt arbetar för teamets bästa mot gemensamma mål.
Vår verksamhet består av smådjurspraktik samt arbete med häst och lantbrukets djur. För denna tjänst ser vi att du är intresserad av att arbeta med alla djurslag.
Vi fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet där självgående, lojalitet, serviceinriktning och gott omdöme ses som några viktiga förmågor. Du behöver inte ha lång arbetslivserfarenhet inom veterinäryrket men en vilja att lära och ett intresse att lära dig att bli en distriktsveterinär som arbetar med alla djurslagen.
Krav på B-körkort och att du behärskar svenska i både skrift och tal. Det är meriterande om du har arbetat i journalsystemet Link. Vill du ingå i ett väl fungerande team med hög kompetens så ansök redan idag!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
