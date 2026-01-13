Veterinär till ambulatoriska enheten UDS
Institutionen för kliniska vetenskaper
Vår Ambulatoriska enhet söker tillskott till ett fantastiskt team för ett vikariat. Är du vår nästa veterinär?
Ambulatoriska enheten behandlar samt utför förebyggande hälsoarbete för lantbrukets djur och häst. Området omfattar Uppsala och Knivsta kommuner. På jourtid ansvarar vi för gränskontrollen på Arlanda flygplats. Vi är ca tio veterinärer som arbetar vid enheten. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, nyfikenhet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.
Om jobbet
I arbetsuppgifterna ingår samtliga på enheten förekommande arbetsuppgifter för en veterinär. Du arbetar mot uppsatta mål enligt UDS uppdrag. Under vardagar utför vi planerade besök och akut djursjukvård, jourtid hanterar vi akuta ärenden, till häst och lantbrukets djur. I tjänsten ingår även handledning av veterinärstudenter. Tjänstgöringen är förlagd alla tider på dygnet, inkl. kvällar, helger och nätter enligt schema.
Arbete på våra andra UDS avdelningar kan bli aktuellt.
Din bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad veterinär med behörighet att arbeta i Sverige, eller tf veterinär, och har praktisk erfarenhet av arbete med stordjur. B-körkort är ett krav. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Erfarenhet av klinisk handledning av veterinärstudenter är meriterande.
Som veterinär på universitetsdjursjukhuset har du ett vetenskapligt förhållningssätt och intresse för evidensbaserad vård. Din kommunikations- och samarbetsförmåga är mycket god, och du är mån om att upprätthålla goda relationer med kunder och kollegor. Du är även intresserad av att skapa goda förutsättningar för arbete med undervisning och forskning. Du vet att en händelsestyrd verksamhet med oregelbundna arbetstider är något som du kan hantera. Som person är du strukturerad, har god självinsikt, en uppfattning om vad som stressar dig, och en vilja av att bidra till verksamheten och teamet.
Om företaget
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium.
Ambulatoriska enheten tillhör hästavdelningen, och sköter djursjukvården av lantbrukets djur och hästar i Uppsala veterinärdistrikt. Vi ansvarar även för gränskontrollen på Arlanda flygplats avseende införsel av sällskapsdjur, vilket är ett uppdrag av jordbruksverket. Vi är ca tio veterinärer som arbetar vid kliniken. Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, glädje, nyfikenhet och service. Här kan du utvecklas i en dynamisk och stimulerande miljö.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Vikariat, 8 månader med möjlighet till förlängning
Omfattning:
100% eller enligt överenskommelse
Arbetstidens förläggning:
Tjänstgöringen är förlagd alla tider på dygnet, inkl. kvällar, helger och nätter enligt schema.Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-01-30.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
