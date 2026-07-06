Verktygsmakare till Gnosjö
Eterni Sweden AB / Verktygsmakarjobb / Värnamo Visa alla verktygsmakarjobb i Värnamo
2026-07-06
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, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Är du en erfaren verktygsmontör som trivs med precision, kvalitet och tekniska utmaningar? Vill du arbeta med kundunika lösningar där din erfarenhet gör verklig skillnad?
ARBETSUPPGIFTER
Som verktygsmontör kommer du att arbeta med montering och färdigställande av kundunika verktyg. Rollen ställer höga krav på noggrannhet, teknisk förståelse och ett strukturerat arbetssätt, där varje projekt är unikt och kvalitet alltid står i fokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Montera och färdigställa kundunika verktyg enligt ritning och specifikation.
Säkerställa att verktygen håller hög kvalitet och funktion.
Arbeta med finmekaniskt montage och justeringar.
Samarbeta med kollegor inom produktion för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde.
Bidra till ordning, kvalitet och ständiga förbättringar i verksamheten.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av verktygsmontage eller liknande tekniskt arbete. Du har en god förståelse för mekanik och tycker om att arbeta noggrant med produkter där precision är avgörande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flerårig erfarenhet av verktygsmontage eller liknande arbete.
God teknisk förståelse och vana av att läsa ritningar.
Erfarenhet av montering med höga kvalitetskrav.
Ett noggrant, ansvarstagande och lösningsorienterat arbetssätt.
God samarbetsförmåga samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är engagerad, kvalitetsmedveten och har ett genuint intresse för teknik och mekanik.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en direktrekrytering där du blir anställd direkt av vårt kundföretag. För rätt person erbjuds en långsiktig anställning med individuell lönesättning utifrån erfarenhet och kompetens.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare William Maklin på william.maklin@eterni.se
Plats: Gnosjö
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
William Maklin william.maklin@eterni.se Jobbnummer
9994291