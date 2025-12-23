Verktygsmakare/CNC Tekniker
2025-12-23
Öppen annons för Verktygsmakare / CNC Tekniker
Elos Medtech är på en tillväxtresa och söker nu dig som vill vara en del av vår gemenskap. I Skara tillverkas det formsprutande polymera produkter för den medicintekniska branschen. Du kommer till ett bolag vars värderingar genomsyrar hela verksamheten i arbetssätt och agerande både internt och externt:
Passionerade, Trovärdiga, Resultat-orienterade, Tillsammans
Arbetsuppgifter:
Tillverkning av verktygsdelar / Kringutrustning
Utföra förebyggande underhåll av verktyg
Reparationer av verktyg
Ändringar på verktyg
Tillverkning av diverse produktionsrelaterade artiklar.
Bistå med expertis inom området vid nya projekt, förbättringsarbeten och rotorsaksanalyser.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö med goda kollegor. Vidare kommer vi erbjuda dig en marknadsmässig grundlön samt ett förmånspaket som innehåller bonus, kompletterande sjukersättning, friskvårdsbidrag på 3500 kronor mm. I övrigt följer vi vårt kollektivavtal.
" Det är ett spännande och utmanande jobb, man känner att man gör skillnad"
"Otroligt härligt ställe där alla är lika mycket värda oavsett vad man har för roll"
" Mycket bra personalpolitik. Toppenbra kollegor där alla pratar med alla. Det är en stor gemenskap på företaget. Vi har en mycket ren och fin fabrik"
• Svar från Medarbetarenkät
Din profil
Vi söker en engagerad och driven verktygsmakare, med ett stort intresse och kunskap inom formverktyg, dess konstruktion och uppbyggnad.
Du ska ha kunskap inom svarvning, svetsning, lödning, fräsning, gnistning samt högglanspolering och kommer från formsprutningsindustrin.
Ett måste är CAD/CAM kunskap.
Du ser möjligheter före svårigheter, är lösningsorienterad och har en förmåga till självständigt arbete.
Du fungerar bra i grupp och att erbjuda en hjälpande hand till medarbetare är en självklarhet för dig - helt enkelt en härlig lagspelare
För mer information och ansökan:
People Manager Carina Gustafssoncarina.gustafsson@elosmedtech.com
Märk ansökan med Verktygsmakare/CNC Tekniker
Vi kommer lägga stor vikt vid din personlighet och ser fram emot att läsa din ansökan. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Anställningsform:
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100 % på dagtid
Tillträdesdag:
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: carina.gustafsson@elosmedtech.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verktygsmakare/CNC Tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elos Medtech Skara AB
(org.nr 556344-0790), http://www.elosmedtech.com
532 22 SKARA Kontakt
People Manager
Carina Gustafsson carina.gustafsson@elosmedtech.com Jobbnummer
9661934