Verkställande direktör/VD
Dynamic Transport Stockholm AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2026-05-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dynamic Transport Stockholm AB i Stockholm
Vill du ta nästa stora steg i din karriär och vara med och forma framtidens transport- och mobilitetstjänster i Stockholm? Har du ett genuint intresse av att driva både affärsutveckling och högkvalitativ service som gör verklig skillnad i människors vardag?
Dynamic Transport Stockholm AB söker en driven och erfaren Verkställande Direktör (VD) som ska leda bolaget in i nästa fas. I rollen får du stor frihet, tydligt ansvar och möjlighet att göra verklig skillnad i ett växande privat transportföretag.Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Dynamic Transport Stockholm AB är ett modernt och växande privat transportföretag i Stockholm. Vi erbjuder pålitliga persontransporter, flygplatstransfers, företagslösningar och flexibla transporttjänster. Vår vision är att erbjuda Stockholms mest pålitliga och kundvänliga transportupplevelse genom hög servicenivå, moderna fordon och engagerade medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Som Verkställande Direktör har du det övergripande ansvaret för bolagets strategiska och operativa ledning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och utveckla bolaget med fokus på tillväxt, lönsamhet och hög kundnöjdhet.
Bygga starka strukturer, arbetsmetoder och en attraktiv företagskultur.
Ansvara för transportflottan, chaufförer, disponenti och administration.
Driva affärsutveckling och säkra nya företagsavtal med företag, hotell och organisationer.
Säkerställa efterlevnad av trafikregler, säkerhetskrav och myndighetskrav.
Arbeta nära styrelsen och vara bolagets ansikte utåt.
Ansvara för ekonomi, budget och nyckeltal.
Rekrytera, utveckla och leda medarbetare
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet som Verkställande Direktör eller annan högre ledande befattning.
Stark ledarskapsförmåga och erfarenhet av att leda förändringsarbete.
God förståelse för transportbranschen, gärna taxi eller mobility services.
Stark affärsmässighet kombinerat med förmåga att bygga långsiktiga relationer.
Mycket bra kunskaper i engelska (svenska är meriterande)
En tydlig, engagerande och resultatinriktad ledarstil
Personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi värderar att du är driven, affärsinriktad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för service och människors dagliga transportbehov.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande privat transportföretag med stora utvecklingsmöjligheter.
Stor frihet att forma bolagets framtid.
Konkurrenskraftig lön med bonuspotential.
Pension, försäkringar och sedvanliga svenska förmåner.
Möjlighet att bygga något meningsfullt inom Stockholms transportsektor.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: work.dynamictransport@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verkställande direktör/VD". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dynamic Transport Stockholm AB
(org.nr 559391-0663) Jobbnummer
9937619