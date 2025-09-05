Verkstadstekniker till manuell verkstad
2025-09-05
Vi söker en verkstadstekniker för bearbetning av små delar samt tillverkning av specialanpassad utrustning och komponenter för forskningsändamål inom Sample Environment-gruppen, som stödjer ESS vetenskapliga program.
I "sample environment" grupp, ingenjörer och tekniker specialiserar på utveckling och underhåll av avancerad utrustning för vetenskapliga prov som forskare studerar på ESS. Men, du behöver en vetenskaplig backgrund själv. Vi behöver dina specialistkompetenser inom manuell bearbetning av specialanpassad utrustning och komponenter.
Om rollen:
I denna roll kommer du att stödja ESS-forskare och gästforskare genom att bearbeta precisionsdetaljer samt samarbeta med forskare och ingenjörer för att designa och ta fram prototyper av olika provhållare och specialutrustning. En viktig del av arbetet är att omsätta idéer till praktiska, fysiska lösningar.
Du kommer också att bidra till drift och underhåll av verkstaden samt samarbeta med ingenjörer i utveckling, testning, installation, underhåll och reparation av utrustning.
Tjänsten innebär även möjlighet till praktisk erfarenhet vid internationella forskningsanläggningar jämförbara med ESS, vilket kan medföra vissa resor utanför Sverige under de första två åren. Tjänsten kan innebära också sporadisk jourtjänstgöring under ESS driftperioder, som förväntas inledas inom två år.
Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta:
• Bearbetning av små precisionsdetaljer med manuell verkstadsutrustning (svarv, fräs, borrning, slipning etc.) samt viss CNC-bearbetning och FDM 3D-utskrift
• Montering av både mindre och större mekaniska system
• Utförande av efterbearbetning, inklusive uppspänning, justering och modifieringar
• Medverkan vid framtagning av prototyper till provhållare och specialutrustning
• Omsätta idéer till fungerande fysiska komponenter
• Bidra till drift och underhåll av verkstaden
• Samarbeta med forskare och ingenjörer vid utveckling, testning, installation, underhåll och reparation av utrustning
Om dig:
Vi söker en praktiskt lagd tekniker med bakgrund inom maskinteknik och gedigen erfarenhet av manuellt verkstadsarbete. Du bör känna dig trygg med att utföra efterbearbetning i både svarv och fräs, inklusive uppspänning, justering och noggrann modifiering av befintliga komponenter med stor omsorg och känsla för detaljer. Erfarenhet av svetsning och lödning, kabeldragning, tunnplåtsarbete och rörbockning är meriterande, särskilt om det kompletterar dina kärnkompetenser inom bearbetning. God förmåga att tolka tekniska ritningar är en förutsättning.
Du är stolt över att lösa problem med hjälp av mekanik, trivs med att förverkliga idéer i praktisk form och har en samarbetsvillig och serviceinriktad inställning till ditt arbete. Du är nyfiken, anpassningsbar och bidrar gärna i olika typer av uppgifter. Ett genuint intresse för att reparera, förbättra eller konstruera mekaniska system är avgörande.
Du bör kunna uttrycka dig på engelska både i dokumentation och i samtal med kollegor.
Följande erfarenheter eller färdigheter är inte krav men ses som meriterande för tjänsten:
Prototyparbete och tekniskt stöd för forskningsutrustning: Erfarenhet från miljöer där idéer omsätts i fysiska verktyg eller utrustning - såsom laboratorier, testanläggningar eller tekniska verkstäder - med praktiskt deltagande i konstruktion, anpassning eller
Startdatum, varaktighet och plats
Tjänsten ska tillsättas så snart som möjligt. Det är en tillsvidareanställning med placering i Lund, Sverige.
Vad kan vi erbjuda?
Förutom att bidra till den framgångsrika lanseringen av Sveriges största vetenskapliga infrastruktur och ett flaggskepp bland europeiska forskningsinstitut kan du också förvänta dig:
• En möjlighet att bidra till framtida vetenskapliga upptäckter
• En fantastisk, mycket internationell och helt ny arbetsplats fylld med innovativa sinnen och briljanta människor från många olika yrken
• En utmanande, spännande och tempofylld arbetsmiljö
• Marknadsmässig ersättning, individuellt anpassad efter din roll, dina ansvarsområden, dina färdigheter och dina prestationer
• 25 dagars årlig semester, plus mer än 10 allmänna helgdagar och företagsbestämda lediga dagar eller dagar med reducerad arbetstid
• Månatliga pensionsinbetalningar utöver din lön
• Flexibla arbetsvillkor och en genuin balans mellan arbete och fritid
Ansökan och kontakt
Vänligen bifoga ditt CV på engelska genom att klicka på "ansök" och följa instruktionerna. Sista ansökningsdag är den 10 oktober 2025.
För mer information om ESS rekryteringsprocessen, vänligen följ denna länk https://europeanspallationsource.se/ess-recruitment-process
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta linjechefen, Hanna Wacklin-Knecht, Head of Scientific Support Division, Hanna.Wacklin@ess.eu
.
För ytterligare information om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryteringspartner, Kate Quaak, kathryn.quaak@ess.eu
.
För facklig information, vänligen kontakta Unionens representant Mikael Johansson på mikael.johansson@ess.eu
eller SACO/Sveriges Ingenjörers representant Marc Kickulies på marc.kickulies@ess.eu
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare European Spallation Source Eric
, https://www.europeanspallationsource.se Arbetsplats
European Spallation Source Eric Kontakt
Recruitment Officer
Kathryn Quaak kathryn.quaak@ess.eu Jobbnummer
9494531