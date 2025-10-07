Verkstadstekniker till Eskilstuna!
Om rollen
Vi söker dig som vill arbeta med tillsyn, översyn, felsökning och reparation av fordon och komponenter - en roll där du får möjligheten att kombinera tekniskt kunnande med ansvar för kvalitet och säkerhet. Här får du chansen att utvecklas och arbeta både självständigt och tillsammans med erfarna kollegor. Du spelar en viktig roll i att upprätthålla och förbättra våra processer och säkerställa att vi alltid levererar med högsta kvalitet. Arbetsuppgifterna är inte säkerhetskritiska, och rollen inkluderar inga driftledande beslut inom säkerhetssystemet.Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för att utföra tillsyn och reparationer enligt gällande standarder, samtidigt som du dokumenterar ditt arbete för att säkerställa kvalitet och uppföljning. Du kommer också att driva och utveckla ditt eget ansvarsområde och bidra till en säker arbetsmiljö genom att följa säkerhetsrutiner och rapportera avvikelser inom arbetsmiljö, trafiksäkerhet och kvalitet via företagets rapporteringssystem. Vid allvarliga avvikelser rapporterar du direkt till arbetsledningen.
Du kommer att arbeta med olika system och komponenter med stöd av ritningar och tekniska scheman, och i vissa fall genomföra mätningar och tester för att säkerställa att arbetet uppfyller gällande standarder. Verkstadens utrustning, såsom maskiner och verktyg, ingår också i ditt ansvar för tillsyn och skötsel.
Ansvar och befogenheter
Rollen innebär ett ansvar att arbeta enligt dokumenterade rutiner och säkerhetsstandarder. Du förväntas förstå hur dina insatser påverkar säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet, och du ska dokumentera och rapportera eventuella avvikelser. Vid frågor eller osäkerhet kring arbetsuppgifter uppmuntras du att söka stöd från produktionsledare eller arbetsledning. Du har också befogenhet att ta beslut om åtgärder vid behov av underhåll och reparation.Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll behöver du ha en gymnasial utbildning inom teknik, fordon eller verkstad, eller motsvarande erfarenhet. Intern utbildning inom säkerhetsstyrningssystem och annan relevant kompetensutveckling erbjuds.Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i den här rollen behöver du vara noggrann och ansvarstagande, med en naturlig förmåga att arbeta strukturerat och följa standarder. Eftersom du kommer att hantera felsökning och reparationer är det viktigt att du har ett tekniskt intresse och en god problemlösningsförmåga, där du kan analysera och ta initiativ när det behövs.
Arbetet sker ofta i samarbete med kollegor och arbetsledningen, vilket innebär att du behöver ha god samarbetsförmåga och kommunicera tydligt. En vilja att utvecklas inom ditt ansvarsområde och att bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö värderas högt. I situationer där du känner dig osäker kring arbetsmoment är det också viktigt att du är öppen för att be om vägledning och stöd, för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt.
Värderingar och arbetsmiljö
Vi värderar en trygg och inkluderande arbetsmiljö, där varje medarbetare känner sig uppskattad och delaktig. Hos oss är säkerhet och kvalitet högsta prioritet, och vi tror på att stödja våra medarbetare i deras utveckling genom kontinuerlig utbildning och starkt teamwork. Vi söker därför dig som, förutom dina tekniska kunskaper, delar våra värderingar och vill bidra till ett positivt arbetsklimat.
