Verkstadspersonal
2025-08-20
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Publiceringsdatum2025-08-20
Just nu söker vi verkstadspersonal till några kunder runtomkring Kristianstad. Är du en mekanisk och teknisk person som söker efter nya utmaningar? Tveka inte att höra av dig!Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utföra service, underhåll och felsökning med inriktning på mekanik.
• Ha tät kontakt med operatörer och kollegor
• Montering, svetsning och andra uppgifter inne på verkstad.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av att vara en verkstadsmekanisk allkonstnär.
• Erfarenhet av servicearbete inom mekanik/maskin.
• Kompetens inom svets och montering.
• B-körkort
Som person är du:
• Självgående och kan planera din arbetstid effektivt.
• Teknisk intresserad och ansvarsfull.
• Duktig på att kommunicera och skapa struktur.
• Prestigelös, lyhörd och har god samarbetsförmåga.
Information och kontakt
Vi tillämpar löpande urval. Sista ansökningsdag är 21/9.
Tjänsterna startar med en visstidsanställning via Wikan personal eller arbetsgivaren som sedan förväntas övergå i en tillsvidareanställning för rätt person på företaget.
Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hanna Nyberg på 044-590 65 14.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
