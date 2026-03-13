Verkstadsmontör med svetsvana
Vi söker nu en kvalitetsmedveten verkstadsmontör till vår samarbetspartner strax utanför Göteborg. Tjänsten behöver tillsättas omgående och vi söker därför dig som kan starta inom kort.
Arbetet sker i verkstadsmiljö och innefattar främst montering av metallbaserade produkter, enklare MIG-svetsning samt kvalitetskontroller av färdiga produkter. Arbetet är till stor del manuellt och kräver noggrannhet och gott handlag. Även materialhantering, enklare efterbearbetning och packning kan förekomma. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor i produktionen.
Start: Omgående
Ort: Öster om Göteborg
Omfattning: Heltid, dagtid
Anställningsform: Initialt är det ett konsultuppdrag, men för rätt person kan det leda till fast anställning. Förutsatt att allting fungerar bra.
• Flytande svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av montering eller arbete i produktion minst 6 månader
• Svetserfarenhet MIG
Meriterande:
• Truckkort A+B
• Körkort B och tillgång till bil
För att vara aktuell för denna roll ser vi att du är en självständig och lösningsorienterad person med hög arbetsmoral. Du arbetar med stor ansvarskänsla och trivs i en praktisk roll där kvalitet är viktigt. Du tycker det är roligt med ett fysiskt arbete och flexibel för att anta dig varierande arbetsuppgifter. Som person är du social, positiv och har en god inställning till ditt arbete och dina kollegor.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
