Verkstadscoach Falköping
Brandt Personbilar AB / Inköpar- och marknadsjobb / Falköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Falköping
2025-09-08
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brandt Personbilar AB i Falköping
, Skara
, Skövde
, Vara
, Lidköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa en arbetsmiljö där trivsel, engagemang och kundnöjdhet står i centrum? Då kan tjänsten som verkstadscoach hos Brandt i Falköping vara din nästa utmaning!Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som verkstadscoach har du en nyckelroll i att leda det dagliga arbetet i verkstaden.
Du stöttar våra personliga servicetekniker och säkerställer att teamet arbetar effektivt och lönsamt - varje dag. Genom att coacha och motivera dina kollegor bidrar du till att uppnå våra gemensamma mål och leverera service i världsklass till våra kunder.
Du är också med och bygger en positiv arbetsmiljö där ansvarstagande och arbetsglädje är självklara delar. Rollen innefattar även administrativa uppgifter.
Vem är du?
Vi söker dig som är
• Ödmjuk och lyhörd, med förmågan att inspirera andra
• Engagerad och lösningsorienterad, även i utmanande situationer
• Serviceinriktad, med ett genuint driv att skapa kundupplevelser i världsklass
• Stabil och flexibel, med förmåga att behålla lugnet när tempot är högtKvalifikationer
Gymnasial utbildning, gärna med inriktning mot fordonsteknik
B-körkort
God datavana
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande med tidigare erfarenhet av arbetsledande rollerÖvrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Intervjuer sker löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Brandt Bil AB grundades år 1929 av Stanley Brandt och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Genom åren har familjeföretaget Brandt vuxit och består idag av moderbolaget Brandt Bil och fyra dotterbolag Brandt Personbilar AB, Brandt Fordon AB, Brandt Lastvagnar AB och Brandt Båt AB. Vi har 34 anläggningar på 26 orter och är cirka 800 medansvariga.
Genom våra värdeord Engagerade, Personliga och Ansvarstagande - strävar vi tillsammans mot vår vision Rörelsefrihet i världsklass, genom generationer!
Vi erbjuder
På Brandt erbjuder vi en trygg och förmånlig anställning som omfattas av lön och försäkring enligt kollektivavtal. Utöver detta ingår förmåner såsom friskvårdsbidrag, en mängd personalrabatter och förmåner. På Brandt kan du förvänta dig ett utvecklande och stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi utbildar inom den senaste tekniken både internt och genom våra generalagenter. Vi investerar i våra anläggningar och erbjuder en trivsam arbetsmiljö.
Brandt månar om en säker arbetsmiljö och verkar för en drogfri arbetsplats, drogtest kan därför förekomma slumpvis under anställningen.
Välkommen att bli en Brandtare!
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/109". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brandt Personbilar AB
(org.nr 556056-2166) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pauline Dahl Gustavsson, servicemarknadschef 0500-765648 Jobbnummer
9496960