Verkstadschef till Malmberg Industridesign
Malmberg Energy AB / Chefsjobb / Kristianstad Visa alla chefsjobb i Kristianstad
2025-12-16
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmberg Energy AB i Kristianstad
Malmberg Industridesign är en strategisk satsning inom Malmbergkoncernen med fokus på industrins svets- och konstruktionsbehov. Här samlar vi verkstad, teknik och affär i ett och samma erbjudande.
I dagsläget är vi cirka 20 personer som arbetar i området. Verksamheten omfattar både konstruktion, beredning, arbetsledning och utförande, vilket ger korta beslutsvägar och ett tydligt ansvar hela vägen.
Vi arbetar med rör, tankar och tryckkärl för kunder som ställer höga krav på kvalitet, dokumentation och långsiktiga samarbeten. Några av våra uppdrag sker inom ramavtal där förtroende och leveransförmåga är avgörande.
Med hög teknisk kompetens inom licensierad svetsning, egen betningshall och etablerade arbetssätt enligt gällande standarder tar vi ansvar för mer komplexa uppdrag där kvalitet och säkerhet är affärskritiskt.
Satsningen vilar på över 160 års erfarenhet och ett sätt att arbeta där det som byggs ska hålla över tid.
Nu söker vi en kommersiell verkstadschef som ska leda Malmberg Industridesign och ta ansvar för helheten - affären och leveransen.
Om rollen
Som kommersiell verkstadschef har du ett övergripande ansvar för verkstadens dagliga drift och utveckling, med fokus på lönsamhet, kvalitet och leveransprecision. Du leder verksamheten operativt och strategiskt och säkerställer att den bedrivs effektivt, strukturerat och med hög kundnöjdhet.
I rollen ansvarar du för produktionsplanering, ekonomisk uppföljning och kalkylering samt offertarbete för nya och pågående projekt. Du följer upp kostnader, resurser och tidsåtgång och säkerställer att verksamheten följer relevant lagstiftning, branschstandarder och interna regler avseende arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Det kommersiella perspektivet är centralt - du arbetar nära kunder och säkerställer att offerter tas fram korrekt och levereras i rätt tid.
Du har personalansvar för arbetsledare, beredare och lagerpersonal och skapar tydlighet, engagemang och struktur i organisationen.
Tjänsten är på heltid och placerad i Yngsjö.
Vem är du
Du har din grund i verkstaden och är trygg i svetsning, standarder och produktion. Det märks i hur du tar beslut och i hur du pratar med både kunder och medarbetare. Praktisk förståelse är en självklar del av ditt ledarskap.
Affären är lika viktig som tekniken. Du är van att bära helhetsansvar och ser sambandet mellan kundrelation, offert, genomförande och resultat. För dig är kvalitet och lönsamhet två sidor av samma sak.
Du har erfarenhet av att leda människor och verksamhet och är bekväm med att kliva fram när det behövs. Ledarskapet är närvarande och tydligt, utan att bli detaljstyrande.
Självständighet är en förutsättning i rollen. Du trivs med frihet under ansvar och tar egna initiativ i hur affären och verksamheten utvecklas över tid.
I mötet med andra är du social och rak. Du bygger förtroende genom att vara tydlig, tillgänglig och hålla det du lovar, både internt och externt.
På Malmberg arbetar vi för en säker, god och drogfri arbetsmiljö. Slutkandidater till tjänsten kommer därför att bli ombedda att presentera ett utdrag ur belastningsregistret, genomföra ett drog- och alkoholtest samt i förekommande fall erbjudas hälsoundersökning på vår företagshälsovård. Vi kommer också för den här typen av position att göra en kreditupplysning.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Malmberg, erik.malmberg@malmberg.se
.
Är du vår nya kollega? Tveka inte att söka!
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmberg Energy AB
(org.nr 556413-9268) Arbetsplats
Malmberg Energy Jobbnummer
9647200