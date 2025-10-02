Verkstadsarbetare / NC-operatör Aluminiumprofiler
Svalson Safety AB / Processoperatörsjobb / Piteå Visa alla processoperatörsjobb i Piteå
2025-10-02
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svalson Safety AB i Piteå
Verkstadsarbetare / NC-operatör - Aluminiumprofiler
Nu söker vi en noggrann och engagerad verkstadsarbetare med inriktning på NC-bearbetning av aluminiumprofiler som vill bli en del av vårt team. I denna roll kommer du att arbeta med bearbetning och har en viktig del i att säkerställa kvalitet och effektivitet i tillverkningsprocessen i nära samarbete med erfarna kolleger som ger dig stöd i ditt arbete.Publiceringsdatum2025-10-02Profil
Vi söker dig som trivs i en grupp där arbetssättet utvecklas kontinuerligt. Du har lätt för att samarbeta, är öppen för nya arbetssätt och bidrar med en positiv attityd i teamet. Som person är du strukturerad och noggrann, med en utpräglad känsla för service och ett helhetstänk som bidrar till företagets framgång.Kvalifikationer
Praktiskt lagd
B-körkortDina arbetsuppgifter
Ställa in, övervaka och köra NC-maskiner för bearbetning av aluminiumprofiler
Kontrollmäta och säkerställa att produkterna uppfyller ritningar, toleranser och kvalitetskrav
Utföra enklare programmeringsändringar och maskinjusteringar vid behov
Hantera materialflöde, från råämne till färdig detalj
Förebyggande underhåll och daglig tillsyn av maskinerna
Samarbete med kollegor för att optimera processer och arbetsflödenKvalifikationer
Erfarenhet av NC/CNC-bearbetning, gärna med inriktning på aluminium
God ritningsläsning och förståelse för toleranser
Praktisk vana av mätverktyg
Teknisk förståelse och problemlösningsförmågaDina personliga egenskaper
Noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet
Självständig men med god samarbetsförmåga
Flexibilitet och vilja att utvecklas tillsammans med verksamheten
Om Svalson Safety AB
Svalson Safety i Öjebyn har mer än 40 års erfarenhet i branschen.
Vi utvecklar och tillverkar eldrivna skjutluckor som alltid anpassas efter kundens behov. Vår verksamhet genomsyras av innovation, kvalitet och hantverk i världsklass - och våra produkter används både i Sverige och på den internationella marknaden.
Vill du vara med och forma framtidens lösningar tillsammans med oss?
Skicka in din ansökan och bli en del av Svalson Safety AB!
Välkommen att skicka in din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-10-24.
Ansökan skicka till:
Elin Nevander, Produktionschef
070-621 01 86elin.nevander@svalsonsafey.com
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, ansök därför gärna redan idag men senast den 2025-10-24.
För mer information, besök svalson.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: elin.nevander@svalsonsafey.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalson Safety AB
(org.nr 559342-6991)
Hammarvägen 24 (visa karta
)
943 36 ÖJEBYN Jobbnummer
9536594