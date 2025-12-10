Verksamhetsutvecklare Vård- och omsorg
2025-12-10
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
Vill du vara med och utveckla framtidens vård- och omsorg i Höör? Vi söker en engagerad och analytisk verksamhetsutvecklare som vill bidra till att förbättra kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse i våra verksamheter.
Som verksamhetsutvecklare har du en nyckelroll i arbetet med att stärka utvecklingen inom vård- och omsorgssektorn i Höörs kommun. Då vår nuvarande medarbetare går vidare till nytt uppdrag söker vi en efterträdare som vill vara med och driva utvecklingsarbetet inom sektorn med tekniken som stöd. Rollen innebär att du samarbetar med personal i hela sektorn, både i det verksamhetsnära arbetet och i det sektorsövergripande utvecklingsarbetet, samt med övriga interna och externa aktörer.
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
I rollen ingår att analysera data och nyckeltal inom verksamheten både kopplat till kvalite och ekonomi, i syfte att identifiera förbättringsområden. Du föreslår och driver förbättringar i arbetssätt och processer samt stöttar chefer med beslutsunderlag och rapporter. Arbetet omfattar även utveckling av verksamheten genom digitalisering och nytänk. Dessutom följer du upp mål och resultat för att säkerställa att vidtagna åtgärder ger önskad effekt. Du behöver vara kunnig i att uttrycka dig tydligt i både tal och skrift.
Vi erbjuder
* Ett utvecklande arbete i en kommun med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka.
* En arbetsplats som satsar på digitalisering och framtidens välfärd.
* En varierande vardag
* Flexibla arbetstider och möjlighet till kompetensutveckling.
* Friskvårdsbidrag samt fri tillgång till kommunens badhusKvalifikationer
Vi söker dig som
* Har relevant högskoleutbildning, t.ex. inom vård och omsorg, samhällsvetenskap, ekonomi eller liknande.
* Har erfarenhet av verksamhetsutveckling, analysarbete och projektledning.
* Är van att arbeta med digitala verktyg och har intresse för innovation.
* Är analytisk, strukturerad och kommunikativ med förmåga att skapa engagemang.
Meriterande är erfarenhet från kommunal verksamhet och kunskap om lagstiftning inom vård och omsorg.
B-körkort krävs för tjänsten.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Inför tillsättning av tjänster inom vissa delar av vår verksamhet kan vi komma att efterfråga utdrag ur belastningsregistret.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294306". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höörs kommun
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höörs kommun, Vård och omsorg Kontakt
Vård och omsorgschef
Jenny Smedberg jenny.smedberg@hoor.se 0413-284 12 Jobbnummer
9636726