Verksamhetsutvecklare till Quest Consulting

Uppdragsbeskrivning
I det här uppdraget har man ett specifikt ansvar för att etablera, koordinera, vidareutveckla och följa upp IT tjänstehanteringen, främst inom IT-infrastruktur men också vara behjälplig inom andra områden. Du bidrar också i att löpande förbättra styrningen och ledningen av IT inom detta område.
Du kommer att tillhöra avdelningen IT infrastruktur och drift som är en avdelning på IT Divisionen. Det pågår ett flertal utvecklingsaktiviteter inom IT-verksamheten. Uppdraget kommer att påverkas av dessa aktiviteter. Uppdragsansvarig måste säkerställa att IT-förvaltningens krav och förväntningar blir tydliga vid genomförandet av dessa aktiviteter, exempelvis utveckling av tjänstestyrningen och hur den samverkar med förvaltningsstyrningen med tillhörande roller och ansvar.
Du kommer ansvara för att det finns en framtagen IT-tjänstekatalog, primärt för det som relaterar till Infrastrukturen och dess leveranser inom verksamheten. Arbetet kommer genomföras i nära samarbete med roller såsom Objektägare/Tjänsteägare, Förvaltningledare/Tjänsteansvariga, Teamledare, Systemansvariga och Arkitekter samt bedrivas på alla nivåer: strategiskt, taktiskt och operativt Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Framtagning av en IT tjänstekatalog.
Ta fram tjänstebeskrivningar med tillhörande tjänsteerbjudanden.
Driva arbetet med att visualisera IT-tjänstekatalog i valt stödsystem.
Framtagning av SDP-mall (Service Design Package) samt implementera detta i organisationen.
Sätta en struktur för hur tjänsterna hänger ihop med erbjudanden samt dess ingående system.
Informera och kommunicera gällande de framtagna leveranserna.
Tillsammans med Förvaltningledare/Tjänsteansvariga ta fram metod för att kunna följa upp IT-tjänster samt dess erbjudanden gällande såväl kvalitet som budget/kostnader.
Skapa förutsättningar för att kunna automatisera leveransen av Tjänster, Erbjudanden och Beställningsbara artiklar.
Stötta i den översyn av systemklassning som behöver göras, vilket bland annat ligger till grund för hur olika typer av ärenden hanteras och prioriteras.
Stötta i arbetet med att beskriva SLA/OLA.
Obligatoriska krav
Minst 10 års arbetslivserfarenhet relaterat IT.
Arbetslivserfarenhet, vid minst 2 olika projekt av att praktiskt ha arbetat med förändringsledning i en medelstor eller stor organisation minst 5 år.
Ska ha arbetat i ledande roller hos minst 2 olika kunder och drivit arbete med Tjänstebeskrivning och Tjänstekatalog.
Du ska inneha certifiering Prosci® Certified Change Practitioner.
Du ska inneha certifiering ITIL V3 Expert.
Arbetslivserfarenhet av att ha tagit fram samt implementerat SDP (Service Design Package) hos kund.
Meriterande krav
Du bör ha minst 5 års arbetslivserfarenhet inom förvaltingsstyrning i enlighet med pm3.
Du bör ha minst 3 års arbetslivserfarenhet av tillämpning av agila arbetssätt.
Du bör ha minst 3 års erfarenhet av att ha jobbat i ett flertal olika stödsystem såsom ServiceNow, Azure DevOps eller Jira.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
