Verksamhetsutvecklare till förskolan
2025-12-19
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla framtidens förskola i Mölndal?
Som verksamhetsutvecklare inom förskolan har du en central roll i arbetet med att skapa attraktiva arbetsplatser, hög pedagogisk kvalitet och en likvärdig förskola i hela Mölndals stad. Du bidrar med delaktighet, arbetsglädje och yrkesstolthet samt till att göra det systematiska kvalitetsarbetet till en naturlig del av verksamheten.
Mölndals förskoleverksamheter arbetar utifrån pedagogiska relationer med språket i fokus som grund. Vi är på väg mot ett mer datadrivet arbetssätt, där analys, uppföljning och kvalitetssäkrade underlag ligger till grund för utvecklingsinsatser. I rollen som verksamhetsutvecklare behöver du därför ha ett strategiskt förhållningssätt och förmåga att omsätta data, analyser och verksamhetsnära behov till konkreta utvecklingsprocesser.
I uppdraget ingår att representera och vidareutveckla förskolans nätverk och Sinkadusen förskolans kreativa resurscenter. Du arbetar nära verksamhetschef, rektorer och andra stödfunktioner för att behovsanpassa utvecklingsinsatser på förskolornas enheter.
Du är med och tar fram verktyg och modeller för utvecklingsarbete, samt arbetar med kompetensutveckling inom nätverk. En viktig del av uppdraget är att representera och vidareutveckla Mölndals förskolors litteraturprofil samt estetiska lärprocesser och ett hållbart arbete med återbruksmatrial.
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du ges möjlighet att påverka, utveckla och växa i din yrkesroll och vara med och forma en förskola med hög kvalitet för alla.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad förskollärare med arbetslivserfarenhet inom yrket. Du har även erfarenhet från att ha arbetat med utvecklingsarbete inom förskolan. Det är dessutom en fördel om du har erfarenhet av handledning. Som person har du god samarbetsförmåga samt är en bra inspiratör och förebild i yrkesrollen.
På ett effektivt sätt identifiera och analyserar du kärnan i ett problem samt föreslår möjliga lösningar. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt sätt och anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Vidare tar du ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus samt att du har en god administrativ förmåga.
En stor del av Mölndals förskolor är litteraturprofilerade så det är meriterande om du har erfarenhet av fördjupat arbete med språk och litteratur.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
